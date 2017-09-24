Минобороны РФ доказало сотрудничество США и террористов в Сирии

Министерство обороны России обнародовало снимки аэрофотосъемок, которые свидетельствуют о сотрудничестве американских военных и террористов запрещенного в РФ «Исламского государства» (ИГИЛ). На снимках видно, что опорные пункты американских спецподразделений находятся в районах дислокации ИГИЛ.

Как говорится в сообщении Минобороны, «подразделения специального назначения Вооруженных сил США обеспечивают беспрепятственное продвижение через боевые порядки «Исламского государства» подконтрольных США отрядам «сирийских демократических сил» (СДС)».

«Не встречая сопротивления боевиков ИГИЛ, отряды СДС продвигаются вдоль левого берега реки Евфрат в направлении города Дейр-эз-Зор. С помощью аэрофотоснимков которые сделаны в период с 8 по 12 сентября 2017 года в районах дислокации вооруженных формирований ИГИЛ зафиксировано большое количество американских бронеавтомобилей типа «Хаммер», находящихся на вооружении спецназа США», – отчается в сообщении.

В Минобороны РФ подчеркнули, что на снимках отчетливо видно, что подразделения специального назначения США расположены в опорных пунктах, ранее оборудованных боевиками ИГИЛ. Однако вокруг данных объектов отсутствуют какие-либо следы штурма, боестолкновений с террористами или воронок от ударов авиации международной коалиции.

«Несмотря на то, что опорные пункты подразделений ВС США находятся в районах текущей дислокации отрядов ИГИЛ, на них нет даже признаков организации боевого охранения. Это может говорить только о том, что все находящиеся там военнослужащие США чувствуют себя в районах, удерживаемых террористами, в полной безопасности», – заключается в сообщении Минобороны РФ.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 24.09.17

Победу Меркель может омрачить «Альтернатива для Германии»: интрига на выборах в бундестаг сохраняется. / Пентагон готовится к гибридной войне против России: для армии США подготовлено пособие. / Удальцов получил обвинение в нарушении правил проведения митинга. То же самое вменяется лидеру «Другой России» Эдуарду Лимонову. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»