Итоги выборов в Германии – реакция на миграционную политику

Выборы в Германии всколыхнули немецкое общество. Их итоги – естественная реакция населения ФРГ на миграционную политику, допустившую наплыв беженцев. Об этом в интервью РИА «Новый День» сказал известный российский политтехнолог Дмитрий Гусев.

Он обратил внимание, что за день до выборов в немецких домах разговоры были только о предстоящем голосовании. В итоге, поскольку «темы, которые поднимались в ходе кампании, были очень живые, очень важные для всех, получилась огромная явка и вот такие результаты».

Комментируя результаты «Альтернативы для Германии» и обвинения ее в нацизме, Гусев отметил, что состав этой партии – весьма разношерстный. Есть националисты, просто консервативно настроенная публика и ультраконсерваторы. «Это те консервативные немцы, которые не захотели проголосовать в этот раз за ХДС», – пояснил он.

Что касается нового расклада сил и его влияния на взаимоотношения с Россией, то, по мнению эксперта, тут все зависит от состава правящей коалиции, а также от политической линии оппозиции.

«Если с коалицией правящей более-менее понятно, то какова будет стратегия оппозиции – вот это пока главный вопрос», – сказал Гусев.

По его оценке, пока нельзя сказать, что позиции канцлера Германии Ангелы Меркель пошатнулись. «Они (Меркель и ее партия) должны собрать правящую коалицию. Давайте посмотрим, смогут ли. Конечно, они получили голосов меньше, чем в прошлый раз…Может, будет вариант так называемая «Ямайка» (блок ХДС/ХСС, свободные демократы и «зеленые»). Вопрос в том, останется ли за новой властью правящая коалиция», – отметил политолог.

При этом Гусев выразил уверенность, что при любом раскладе Россия разберется с ситуацией, однако пока современной немецкой власти пока «не до нас».

«Им бы с собой разобраться. Многим результаты выборов очень не нравятся. Это показали вчерашние митинги, уличная активность, сотни протестующих демонстрантов», – обратил внимание эксперт.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 25.09.17

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