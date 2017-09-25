Власти Москвы «закрыли» данные о грязном воздухе

Московские власти закрыли доступ к данным сайта «Мосэкомониторинга» после мощного выброса сероводорода, когда 12 сентября в районе Балашихи в 625 раз была превышена предельно допустимая концентрация сероводорода. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», говорится в сообщении «Гринпис».

В экологической организации отметили, что информация на сайте «Мосэкомониторинга» недоступна уже почти две недели. За это время тысячи людей уже подписали петицию Гринпис России, требуя от мэра Москвы Сергея Собянина немедленно возобновить публикацию оперативной и подробной информации о загрязнении воздуха.

Росприроднадзор подтвердил подлинность письма заместителя начальника департамента ведомства по ЦФО Константина Елисеева, согласно которому 12 сентября предельно допустимая разовая концентрация сероводорода на мусорном полигоне «Кучино» около подмосковной Балашихи была превышена в 625 раз.

Ранее в распоряжении «Гринпис России» оказался документ правительства Москвы, из которого следует, что руководителям предприятий и учреждений Москомспорта было предписано принять вечером 12 сентября экстренные меры из-за загрязнения воздуха: ограничить занятия учащихся на улицах, проветривать помещения только кондиционерами, занятия физкультурой и спортом проводить только в закрытых помещениях.

Вместо подробных данных с 56 станций, которые были доступны на сайте «Мосэкомониторинга» и обновлялись каждый час, сайт департамента с 13 сентября публикует информацию лишь два раза в сутки. При этом указаны лишь концентрации четырёх загрязнителей «вблизи автотрасс» и семи «на других территориях».

«Невозможно даже понять, в каком районе Москвы расположены эти автотрассы и «другие территории», – подчеркивают в «Гринпис».

В организации обратили внимание, что право на доступ к экологической информации гражданам гарантировано статьями 24, 29 и 42 Конституции РФ, статьями 11,12 ФЗ «Об охране окружающей среды», статьями 8 и 9 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 25.09.17

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