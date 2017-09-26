ЧП в Подмосковье: загорелся мусорный полигон

В подмосковном Рузском районе на закрытом полигоне твердых бытовых отходов «Анино» зафиксировано возгорание. Местные власти планируют ввести противопожарный режим. Об этом сообщил глава Рузского городского округа Максим Тарханов.

«На полигоне наблюдается возгорание и тление отходов. Работы по засыпке полигона необходимо проводить ускоренными темпами», – сказал Тарханов, слова которого цитирует официальный сайт Рузского округа.

Полигон «Аннино», который функционировал с 1975 года, был закрыт в декабре 2016 года. Полигон принимал отходы 4-5 класса опасности со всей территории Рузского округа и частично с территорий Звенигорода и Истры, отмечает РИАМО. Сейчас мусор из Рузского округа вывозится в Волоколамский район.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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