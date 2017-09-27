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В домодедовском пруду зафиксирован массовый мор рыбы

В домодедовском пруду зафиксирован массовый мор рыбы

В микрорайоне Авиационный подмосковного Домодедова местные жители стали свидетелями массового мора рыбы в местном пруду. Об этом сообщили пользовали «Авиагородок – это мы!» соцсети «ВКонтакте».

Судя по комментариям, аналогичные проблемы с прудом в соседней деревне Тупицино. «В Тупицинском пруду та же беда... и началась она как «Нефтьмагистраль» возле пруда трубы начала тянуть», – отмечается в сообщении.

Местные власти намерены провести проверку, сообщил РИАМО представитель администрации городского округа.

Новый День: В домодедовском пруду зафиксирован массовый мор рыбы

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