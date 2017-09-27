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Кризиса «нет»: коммунальщики Подмосковья задолжали за топливо более 6 млрд рублей

Кризиса «нет»: коммунальщики Подмосковья задолжали за топливо более 6 млрд рублей

Более 6 млрд рублей составляет задолженность за топливно-энергетические ресурсы в сфере коммунального комплекса Московской области. Такие данные прозвучали на заседании межведомственной комиссии по урегулированию ситуации.

«По состоянию на конец сентября просроченная задолженность предприятий тепловырабатывающего комплекса перед «Газпром межрегионгаз Москва» составила 6 миллиардов 66 миллионов рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается уменьшение задолженности на 941 миллион рублей», – говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя регионального правительства Дмитрия Пестова.

В «красной зоне» по выполнению графиков погашения задолженности в сентябре – Солнечногорский, Талдомский, Ногинский, Щелковский муниципальные районы, городские округа Краснознаменск, Химки, Подольск, Зарайск, Фрязино, Люберцы.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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