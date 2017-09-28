В Подмосковье обезврежен «телефонный террорист»

В подмосковном Пушкине задержан «телефонный террорист», который два дня подряд «минировал» жилой дом. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Для проверки информации о минировании были задействованы кинологи, следственно-оперативная группа и дежурные наряды полиции. Информации о минировании здания не подтвердилась.

Вскоре хулиган был задержан. Им оказался 31-летний местный житель. Против него возбуждено уголовное дело по ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.09.17

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