Четверг, 28 сентября 2017, 12:16 мск

российское информационное агентство 18+

Москва

,

В Подмосковье обезврежен «телефонный террорист»

В Подмосковье обезврежен «телефонный террорист»

В подмосковном Пушкине задержан «телефонный террорист», который два дня подряд «минировал» жилой дом. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Для проверки информации о минировании были задействованы кинологи, следственно-оперативная группа и дежурные наряды полиции. Информации о минировании здания не подтвердилась.

Вскоре хулиган был задержан. Им оказался 31-летний местный житель. Против него возбуждено уголовное дело по ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.09.17

Набор потребительской корзины «заморозят» на три года, несмотря на рекомендации Минздрава. / «ВИМ-Авиа» совершит последний рейс 15 октября. Розыском собственника авиакомпании займется полиция. / Facebook зачистил «десятки тысяч аккаунтов» перед выборами в бундестаг.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки / Подмосковье

В Подмосковье Россельхознадзор оштрафовал магазин «Лента»

Кризиса «нет»: коммунальщики Подмосковья задолжали за топливо более 6 млрд рублей

В домодедовском пруду зафиксирован массовый мор рыбы

В Подмосковье возбуждено уголовное дело о похищении 6-летних девочек

Росприроднадзор возбудил дело после выброса сероводорода в Балашихе

ЧП в Подмосковье: загорелся мусорный полигон

Условно виновна: в Подмосковье вынесен по громкому делу о похищении ребенка

Власти Подмосковья нашли 67 нелегальных свалок мусора
Публикации с меткой

В рубриках / Метки

, , , , , , ,

Новости партнеров

Москва, все новости

Технологии /

Россия разрабатывает новейшие электромагнитные боеприпасы

В России растет недовольство низким уровнем жизни. Возможны новые протесты

Спорт /

Россия объявила в международный розыск главного информатора WADA

В Подмосковье Россельхознадзор оштрафовал магазин «Лента»

СМИ: В Москве с октября ухудшится качество сотовой связи

Голосование на сайте

Поддерживаете ли вы создание Малороссии на востоке Украины?
Все новости