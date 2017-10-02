Каталонская «каша» надолго: ЕС и Мадрид попали в ловушку своих двойных стандартов

После референдума о независимости Каталонии осталось много «грязи», которую еще долго придется разгребать Испании и всему Евросоюзу. По мнению известного политтехнолога, профессора Высшей школы экономики Олега Матвейчева, автономию ожидают репрессии и «судебные преследования», но просто так такой «жирный кусок» Мадрид не отпустит. Такое мнение эксперт высказал в интервью РИА «Новый День».

«Референдум прошел с огромным количеством всякой грязи и нарушений, которые естественно, были устроены испанской стороной. Это является поводом для всевозможных разбирательств, репрессий, судебных преследований и так далее», – констатировал Матвейчев.

«Вся эта «каша» надолго: со стороны Испании будут следовать аресты активистов, со стороны каталонцев – митинги и протесты, возможно, переходящие в вооруженную борьбу», – продолжил он.

При этом, по мнению эксперта, Мадрид продолжит контролировать территорию и в случае необходимости, «если будут гибнуть мирные люди», будет готов задействовать в провинции вооруженные силы или вести режим ЧС.

«Такой жирный кусок – 20-25% от испанской экономики, Испания не отдаст просто так», – уверен политтехнолог.

Матвейчев также обратил внимание, что ситуация в Каталонии ставит в неудобное положение весь Европейский союз, который стал заложником своей политики двойных стандартов.

«С одной стороны, исходя из реальной политики, все евросоюзовцы не хотят отделения Каталонии, так как почти у каждой страны ЕС есть такой же регион, который хочет отделиться – Бавария, Тироль, Шотландия и так далее. С другой стороны, ЕС очень много пел про права человека, права народов на самоопределение, особенно, когда признавали Косово, про то, что нельзя жестко разгонять людей – но, как всегда, европейцы попались на собственные двойные стандарты. От ЕС мы тоже увидим массу противоречивых заявлений», – уверен эксперт.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», накануне в Каталонии прошел референдум за независимость, который сопровождался столкновениями жителей автономии с полицией. По словам официального представителя правительства Каталонии Жорди Туруля, явка на голосовании составила 42,3%. Более двух миллионов человек отдали свои голоса за независимость, 176,5 тысячи – высказались против отделения от Испании. Еще около 20 тысяч бланков голосования оказались пустыми или испорченными. Всего право голоса имеет 5,34 млн.

Власти Испании отказались признавать итоги референдума, назвав его «издевательством над демократией», и заявили, что сепаратисты «шантажировали народ».

При этом полиция и Гражданская гвардия силовыми методами закрывали избирательные участки, изымали урны и бюллетени, а также подавляли сопротивление граждан, применяя дубинки, слезоточивый газ и резиновые пули.

По данным каталонских властей, в результате столкновений населения с полицейскими 844 человека получили ранения. По информации МВД Испании, в ходе референдума пострадали 12 полицейских. Мадрид возложил ответственность за беспорядки на правительство региона.

3 октября общественные организации и профсоюзы Каталонии намерены провести всеобщую забастовку против жестокости полиции.

Каталония – одна из богатейших провинций Испании. По мнению местных властей, автономия через налоговый механизм субсидирует отстающие регионы страны. Ежегодно регион пополняет государственную казну Испании на сумму около 62 млрд евро. На долю Каталонии приходится почти 20% ВВП страны и 25% испанского экспорта.

Москва, Мария Вяткина

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