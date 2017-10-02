Погромы на референдуме в Каталонии: России бы такое не простили

Беспорядки во время референдума за независимость Каталонии доказали, что демократические идеалы, которые пропагандирует Европейский союз, существуют ровно до тех пор, пока они выгодны руководству этих стран. Как отметил в интервью РИА «Новый День» российский политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов, жесткость полиции, разгонявшей в испанской провинции голосовавших граждан, осталась практически незамеченной, в то время как подобные действия властей в России вызвали бы шквал обвинений со стороны ЕС.

«Не может не заботить и не удивлять реакция со стороны официальных властей Мадрида. Вся хваленая толерантность Европы, ценности, которые пропагандируются представителями стран, входящих в Евросоюз, оказываются совершенно ничтожны, если ситуация происходит внутри одного из государств Европейского союза», – констатировал Денисов.

Он обратил внимание, что на «откровенные погромы», которые спровоцировали власти Испании в попытках остановить референдум о независимости Каталонии, ЕС практически никак не отреагировал.

«Если мы будем проецировать данную ситуацию на Российскую Федерацию и страны постсоветского пространства, мы можем только представлять, какой бы ажиотаж был у европейских партнеров, если бы подобные действия полиции происходили в России, либо в другой стране (бывшего СССР)», – уверен политолог.

«В этом отношении в очередной раз проявляется двуличность и политика двойных стандартов», – подчеркнул Денисов.

При этом эксперт выразил уверенность, что Каталония в результате может добиться независимости, если местные жители и власти автономии продолжат борьбу.

«В этом отношении ключевым и основополагающим фактором является позиция местной власти Каталонии – если она будет готова пойти до конца, конечно, вероятность успеха гораздо выше. По вчерашним массовым выступлениям мы увидели, что подавляющее число людей выступают за независимость и самоопределение. Если эта консолидация населения и власти сохранится, Каталония сможет добиться независимости», – считает эксперт.

Он также обратил внимание, что результаты референдума были предсказуемы. «По целому ряду социологических исследований, которые ранее проводились, очевидным было то, что большинство жителей проголосует за независимость», – пояснил он.

В этой связи Денисов отметил, что России, как никому, близка проблема Каталонии и признания/непризнания другими странами свободного волеизъявления граждан, поэтому позиция Москвы по этому вопросу – очевидна.

«Позиция России очень взвешенная и выверенная, в этом отношении никаких особых сюрпризов ждать не приходится. Будет, как минимум, комментарий министерства иностранных дел РФ. Это суверенные вопросы Испании и Каталонии», – сказал он.

«Это решение народа Каталонии и местных властей, которые выбирал народ, а не других внешних акторов», – заключил эксперт.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», накануне в Каталонии прошел референдум за независимость, который сопровождался столкновениями жителей автономии с полицией. По словам официального представителя правительства Каталонии Жорди Туруля, 90% участников плебисцита проголосовали за независимость испанской области, хотя Мадрид признал референдум несостоявшимся.

По данным каталонских властей, в результате столкновений населения с полицейскими 844 человека получили ранения.

Каталония – одна из богатейших провинций Испании. По мнению местных властей, автономия через налоговый механизм субсидирует отстающие регионы страны.

Ежегодно регион пополняет государственную казну Испании на сумму около 62 млрд евро. На долю Каталонии приходится почти 20% ВВП страны и 25% испанского экспорта.

Москва, Мария Вяткина

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