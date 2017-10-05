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«Гринпис»: Воздух около московских детсадов опасен для здоровья

«Гринпис»: Воздух около московских детсадов опасен для здоровья

В Москве около Научного центра здоровья детей, а также четырёх детских садов, расположенных около крупных автодорог, превышена концентрация опасных веществ – диоксида азота, монооксида азота и приземного озона. Такие результаты получены в ходе исследования «Гринпис Интернэшнл».

Как отметили в экологической организации, измерения велись в разную погоду, а качество воздуха у каждого объекта измеряли в течение суток. «У всех пяти точек были зафиксированы превышения нормативных среднесуточных концентраций по одному или нескольким опасным веществам», – утонили в «Гринпис».

Наибольший уровень загрязнения зафиксирован рядом с Научным центром здоровья детей на Ломоносовском проспекте. Здесь находятся крупные автомагистрали – Ленинский и Ломоносовский проспекты. В ясную безветренную погоду средняя концентрация диоксида азота в этой точке превышала 60 мкг/м3, что в полтора раза больше принятой в России среднесуточной нормы.

Как отмечают в организации, такие результаты заставляют беспокоиться за детей по всей Москве: «из 2121 столичных детсадов 494 находятся в 100-метровой зоне от дорог шириной четыре полосы, 123 – рядом с шестиполосными дорогами и 61 – рядом с восьмиполосными и более широкими дорогами».

Комментируя ситуацию, мпециалист по загрязнению воздуха профессор Борис Ревич пояснил, что дети наиболее подвержены влиянию загрязнения воздуха. «Зона их дыхания ниже, чем у взрослых, и они испытывают наибольшее воздействие загрязняющих веществ, которые накапливаются в приземном слое атмосферного воздуха», – подчеркнул он.

Сейчас «Гринпис» собирает подписи под требованием к правительству Москвы и властям других крупных городов создать экологически чистые зоны, куда запрещён въезд неэкологичного транспорта, перестать закупать дизельный общественный транспорт и разработать инновационную транспортную политику, позволяющую снизить уровень загрязнения воздуха.

Москва, Ольга Ветрова

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