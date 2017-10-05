В Подмосковье ветеран Великой Отечественной войны не дожил до нового жилья

В Подмосковье участник Великой Отечественной войны Владимир Ручкин скончался, так и не дождавшись нового жилья – до конца жизни он вместе с супругой был вынужден ютиться в прогнившем бараке, где протекает крыша, нет горячей воды, а туалет находится на улице. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

В ведомстве уточнили, что 92-летний ветеран по федеральному закону «О ветеранах», имел право на получение жилья в первоочередном порядке. Однако должностные лица администрации сельского поселения «не приняли решения, предусмотренные законом», не исполнили свои должностные обязанности, «тем самым существенно нарушив права и законные интересы Ручкина».

В администрации сельского поселения прошли выемка документов, были допрошены в качестве свидетелей его глава, сотрудники администрации, председатель совета ветеранов. После возбуждения уголовного дела органы местного обследовали жилищные условия Ручкина – жилье признали непригодным, а самого ветерана – нуждающимся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

Однако 28 сентября у ветерана ухудшилось самочувствие и он попал в медучреждение, где 1 октября скончался. В ведомстве отмечают, что теперь «продолжается процедура предоставления квартиры супруге Ручкина, также являющейся ветераном войны и труда».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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