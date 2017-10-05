Putinversteher: «Альтернатива для Германии» может стать главным союзником России в ФРГ

Прорыв в Бундестаг крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) обусловлен усталостью немцев от комплекса вины после Второй мировой войны. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал российский политолог, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко. По его оценке, АдГ – единственная партия, которая решилась вернуть вопрос национальной идентичности на первый план, а для России эта политическая сила может стать реальным союзником, пока остается в оппозиции.

Эксперт напомнил, что в Германии долгое время быть патриотом своей страны считалось «чем-то не совсем приличным – сродни неонацизму».

«Комплекс вины у нации после Второй мировой войны был колоссальный, и его искусственно подогревали все эти годы, даже в последнее время. Конечно, молодому поколению это уже надоело – они никакого отношения к преступлениям нацизма не имеют, это было время их дедов и прадедов», – обратил внимание Бондаренко и добавил, что до чемпионата Европы по футболу в 2008 году неприличным считалось даже вывешивать флаг Германии.

Политолог отметил, что эта ситуация привела к формированию запроса на новую политическую силу, которая бы «не стеснялась» говорить: «Мы немцы, Германия – великая страна». При этом такой запрос существовал практически во всех слоях общества, поэтому и электорат АдГ – разнообразен по своим убеждениям и взглядам.

«На территории бывшей ГДР «Альтернатива» делила лидирующие позиции с левыми. У каждого (голосующего) было два бюллетеня – по одномандатному округу и по партийным спискам. Зачастую люди на востоке Германии голосовали по одномандатному округу за представителей левых сил, а по партийному списку – за представителей «Альтернативы», или наоборот. Этот тот феномен, который раньше в России назывался «красно-коричневые» (объединение коммунистов и ультраправых), это протестное голосование», – сказал он.

По оценке Бондаренко, состав партии также во многом напоминает «сборную солянку».

«На данный момент «Альтернатива для Германии» не является единой сплоченной силой. Это очень разнонаправленная сила, напоминающая партию «Родина» образца 2003 года, в которой есть несколько групп влияния: от либералов до консерваторов. Это сборная солянка различных политиков, которых объединяет одно – понимание, что для дальнейшего развития Германии нужно не стесняться своей национальной идентичности», – констатировал политолог.

С точки зрения эксперта, в такой ситуации для АдГ самое главное – избежать раскола, так как сразу после выборов появилась информация о распрях внутри партии и об уходе некоторых партийных лидеров.

«Их идеологии еще предстоит выработаться. Ее сейчас нет, потому что это очень причудливая смесь из различного клубка отчасти национал-консервативных идей, либеральных в экономике, и социальных. Сейчас начнется путь созидания, политического поиска себя, в котором будут и разочарования, и победы, и поражения», – отметил он.

Наравне с этим Бондаренко выразил уверенность, что уже сейчас можно сказать, что Россия найдет в АдГ союзника, так как партии важно показать свою оппозиционность, «антимейнстримность, антиэлитарность».

«Поскольку Германия, к сожалению, до сих пор остаётся страной, в которой СМИ исповедуют политику самых жестких антироссийских позиций в Европе, а может быть и в мире, конечно, они (представители АдГ) начнут более открыто высказываться по отношению к Крыму, Донбассу и России», – считал эксперт.

В этой связи политолог подчеркнул, что дружественная позиция по отношению к России может добавить «Альтернативе» сторонников в бизнес-элите.

«Бизнес-элита выступает против того курса, который проводят либеральные СМИ и Ангела Меркель (канцлер Германии) по ужесточению санкций против России, потому что они хотят торговать. Из-за санкций они потеряли десятки миллиардов евро за последние три года – это самый большой удар по немецкой экономике в отношениях с Россией за 25 лет», – пояснил политолог.

Бондаренко также добавил, что бизнес найдет в АдГ политическую силу, которая бы стала проводником их идей, помощником в поиске «инженеров человеческих душ», «opinion-make'ром» и сможет отстаивать их позицию на медийном уровне. «Это очень важно, потому что немецкие политики очень опасаются своей медиа элиты», – отметил он.

Бондаренко также обратил внимание на то, что многие немецкие политики и так «сочувствуют» России, но опасаются говорить об этом открыто. «Они не хотят, чтобы их обвинили в том, что они агенты Путина. Это называется на немецком языке Putinversteher (люди, понимающие Путина)», – пояснил эксперт.

При этом он отметил, что в Германии Россия воспринимается как «центр альтернативного мироустройства, альтернативного миропонимания». «Все те, кто не доволен миром, господствующим в Европе – миром либеральных ценностей, миром приятия миллионов мигрантов, миром торжества ЛГБТ идей – все они тут же становятся антимейнстримщиками и Putinversteher», – сказал Бондаренко.

«Я бы хотел предостеречь некоторые горячие головы в России, которые начали называть АдГ чуть ли не фашистами – это глупо. Именно этого и пытаются добиться наши либеральные «друзья» на Западе. Никакие это не фашисты, это люди, которые робко позволяют себе напомнить о том, что они немцы и не хотят этого больше стесняться», – заключил Бондаренко.

Москва, Мария Вяткина

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