В «новой» Москве появится самый большой в регионе мусорный полигон

Подмосковные власти одобрили строительство крупнейшего в регионе мусорного полигона «Малинки» площадью 67 гектаров. Как предполается, свалка разместится в «новой» Москве на месте законсервированной в прошлом году старой свалки – в 40 км от МКАД вблизи пересечения Калужского шоссе и Малого бетонного кольца (автодорога А107), передает PБК.

Согласно планам столичного правительства, мощность полигона составит до 1 млн тонн в год. По объему ежегодного приема мусора он превысит самые большие действующие свалки Московской области. Предполагается, что отходы сюда начнут поступать уже с начала 2018 года. Здесь захоронят до 6,5 млн т мусора.

Издание отмечает, что всего в 4 км от будущего полигона расположена деревня Чириково, несколько коттеджных поселков и садоводческих товариществ, а в 10 км – вошедший в состав «новой» Москвы Троицк.

Пока самым большим действующим полигоном в регионе считается «Тимохово», принимающий до 700 тысяч тонн. Для сравнения: в Балашихе полигон «Кучино», закрытый после критики президента РФ Владимира Путина, принимал около 650 тысяч т отходов в год.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 06.10.17

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