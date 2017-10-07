Немецкий политик советует Москве не связываться с «Альтернативой для Германии»

Немецкий политик, представитель партии «Левых» Герке Вольфганг выразил удивление, что в России рады попаданию в Бундестаг крайне правой политической силы в лице «Альтернативы для Германии» (АдГ). Выступая на пресс-конференции в Москве, немецкий политик напомнил, чем обернулось для всего мира и особенно для России усиление ультраправой партии в прошлом веке.

«АдГ только на губах носят эту дружбу с Россией. Их главный идеолог, господин Гауланд ранее уже сказал, что немецкие солдаты и в Первой, и во Второй мировой войнах были героями. Это значит, что они здесь уничтожали, убивали людей. Это героизм что ли?» – возмутился Герке.

«После ответственности Германии за то, что произошло во Второй мировой войне, того, что они (фашисты) сделали по отношению к России, к Советском союзу, я бы понял, если бы в Москве сказали, что они с этими вообще ничего общего не хотят иметь. Но наоборот, их прямо обнимают. Я этого не понимаю», – добавил он.

Вместе с тем немецкий политик выразил уверенность, что гражданам России, которые радуются, что у них в Германии появились новые «друзья» нужно объяснять, чем заключается главная идеология, с которой правая партия смогла впервые за современную историю пробиться в парламент ФРГ.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», после выборов партия «Альтернатива для Германии» получила 94 места в Бундестаге, став третьей силой в парламенте. Секретом успеха АдГ стала позиция партии по мигрантскому кризису и призыв закрыть двери для приезжих с Ближнего Востока. АдГ вышла на избирательную кампанию с провокационными и популистскими лозунгами: «Новые немцы? Сделаем сами!», «Бурка? Мы выбираем бургундское!», «Ислам? Не подходит к нашей кухне!»

Многие эксперты, в том числе в Германии, опасаются, что такое усиление партии, в основе которой заложены радикальные идеи национализма, может обернуться крайне негативными последствиями для всего мира.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 07.10.17

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