В подмосковном Ленинском районе выявлено более 300 незаконных мусорных свалок

Трехдневный рейд подмосковного Госадмтехнадзора позволил выявить в Ленинском районе 326 мусорных навалов и свалок. Как сообщила пресс-служба ведомства, больше всего незаконных мест сброса отходов было обнаружено в городском поселении Видное.

На втором месте по количеству выявленных нарушений чистоты оказались частные земли – 27 нарушений чистоты, на третьем месте участки сельхозназначения – 26 нарушений. Немалое количество загрязнений территории выявлено на землях лесного фонда – 19 нарушений, на территориях в подведомственности ГБУ МО «Мосавтодор» – 13 нарушений. По одному мусорному скоплению обнаружено на территории, находящейся в подведомственности ОАО «РЖД» и на федеральных землях.

По словам начальника Госадмтехнадзора Московской области Татьяны Витушевой, слова которой приводятся в сообщении ведомства, из общего числа свалок в 35 случаях объем превышал 30 кубометров. Выявлен 291 очаговый навал мусора до 30 кубометров каждый.

В настоящее время принимаются меры по ликвидации всех навалов и свалок мусора.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.10.17

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