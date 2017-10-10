Без малого двое суток: МЧС доложило о полной ликвидации пожара в ТК «Синдика»

Сегодня днем спасатели завершили ликвидацию последствий пожара в торговом комплексе «Синдика», в котором в воскресенье произошло возгорание, уничтожившее здание. Как сообщила пресс-служба регионального главка МЧС, пожар ликвидирован в 15:01.

Пожар на рынке «Синдика», который расположен на территории Красногорска на внешней стороне 65 км МКАД, начался в воскресенье, 8 октября, около 15:00. Спасателя пришлось провести эвакуацию почти трех тысяч человек. В ходе тушения огня произошло частичное обрушение внутренних конструкций и кровли здания, а общая площадь возгорания к вечеру 8 октября достигла 55 тысяч квадратных метров.

Открытое горение, которое тушили более ста единиц техники и вертолеты, было ликвидировано только в понедельник, 9 октября, к 07:03. При этом в пожаре пострадали три человека.

По данным источников «Интерфакса», рассматриваются две основные версии пожара – поджог и нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

По предварительным данным Минпотребрынка Подмосковья, около 800 человек арендовали помещения в сгоревшем рынке. Часть из них направили обращения в Министерство потребительского рынка и услуг Московской области с просьбой оказать поддержку.

В среду, 11 октября, представители региональных властей планируют провести встречу с собственниками подмосковных рынков для согласования финального списка льготных торговых мест, которые будут предоставляться пострадавшим.

Как заявил сегодня глава региона Андрей Воробьев, власти Подмосковья готовы оказывать максимальную поддержку всем, кто оказался в сложной ситуации из-за пожара.

«Мы бы очень хотели, чтобы на этом месте вновь было предприятие, которое создает рабочие места. Будем оказывать собственнику максимальное содействие, чтобы он выбрался из этой непростой ситуации», – сказал Воробьев.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.10.17

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