В новой Москве зреет протест против крупнейшей в регионе мусорной свалки

В новой Москве разворачивается ещё одно поле битвы против мусорной политики властей. Местные жители активно выступают против возобновления работы полигона твердых бытовых отходов (ТБО) «Малинки», который уже расширяется вдоль Калужского шоссе и «в черную» принимает мусор. Представители инициативных групп заявляют, что общественных слушаний по этому поводу не проводилось, и собирают подписи, чтобы попытаться предотвратить свое соседство со свалкой.

Мусор в «черную»

Известие о том, что законсервированный в 2016 году полигон ТБО «Малинки» снова будет открыт в 4 км от деревни Чириково и в 10 км от города Троицк, вызвало возмущение местных жителей. По их словам, прежняя свалка площадью восемь гектаров заполнена, более того, ближайшие 47 гектаров на момент консервации полигона находились в критическом состоянии – на территории были обнаружены неустановленные медицинские отходы, соли тяжёлых металлов и опасные фильтраты.

Местные жители отмечают, что власти на данный момент не предоставили им разрешение на строительство и модернизацию полигона и заключение экологической экспертизы.

«Мы пока не видели разрешение на строительство, а объект практически закончен и строительство объекта продолжается. Там уже проведено освещение, закрыт периметр. По словам Гасангаджиева (Гасан Гасангаджиев – руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы), у них есть проведенная госэкспертиза проекта», – сообщила местная жительница в разговоре с корреспондентом РИА «Новый День».

При этом на видео от 7 октября, сделанной активистами рядом с полигоном и опубликованной на Youtube слышно, как глава департамента ЖКХ Москвы в разговоре с местными жителями признает, что свалка до этого работала «в черную».

«Кто вам сказал, что сюда доселе ничего не возилось? Она просто работала в черную …», – сказал чиновник, не пояснив при этом, почему власти закрывали на это глаза. Сейчас этот ролик оказался недоступен для просмотра, но пока остался в Instagram.

Главгосэкспертиза без общественных слушаний

Согласование «Малинок» Главгосэкспертизы действительно имеется. Как следует из официального сообщения ведомства от 19 сентября, на полигоне «Малинки» в поселении Краснопахорское Троицкого административного округа Москвы будет построена опытно-экспериментальная площадка по обработке, отбору вторичных материальных ресурсов, захоронению и утилизации твердых коммунальных отходов.

Эксперты Главгосэкспертизы пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют всем требованиям, а проектная документация – результатам инженерных изысканий.

Предполагается, что полигон «Малинки» будет предназначен для размещения твердых бытовых отходов производства и потребления Москвы и Подмосковья. В рамках проекта, получившего положительное заключение Главгосэкспертизы России, будут проведены аварийно-восстановительные мероприятия и дозагрузка существующего захоронения полигона, а также создана опытно-экспериментальная площадка для приема и безопасного захоронения твердых коммунальных и приравненных к ним отходов с целью восстановления нарушенного рельефа и создания упорядоченного ландшафта. Общая площадь «Малинок» составит 64,13 гектара.

В ходе реализации проекта запланированы разработка карты для аварийного складирования осадков сточных вод, строительство административно-бытового комплекса и комплекса локальных очистных сооружений для ливневых стоков.

Максимальное общее количество размещаемых отходов на полигоне составит 10,8 млн тонн, в том числе 7 661 390 тонн твердых коммунальных отходов, 1 473 500 тонн отходов грунта, сопутствующих проведению земляных работ четвертого и пятого класса опасности, и 1 665 110 тонн осадка, образующегося в процессе очистки сточных вод. Мощность действующих на объекте очистных сооружений фильтрата и ливневых очистных сооружений составит 400 и 2×25 кубических метров в сутки соответственно.

В ведомстве также уточнили, что техническое перевооружение объекта позволит продлить срок эксплуатации почти до восьми лет, после чего территория подлежит рекультивации.

Согласно планам столичного правительства, мощность полигона (1 млн тонн в год) превысит объемы самых больших действующих свалок Московской области – полигона «Тимохово», принимающего до 700 тысяч тонн. Напомним, в Балашихе полигон «Кучино», закрытый после критики президента РФ Владимира Путина, принимал около 650 тысяч тонн отходов в год.

Между тем представители инициативных групп местных жителей настаивают, что общественных слушаний по данному вопросу до сих пор не проводились, в результате чего приходится вести «оборонительные действия» самостоятельно. Петиция против «Малинок» на сайте change.org уже собрала почти 16 тысяч подписей. Кроме этого, по данным активистов, было открыто более 25 пунктов сбора «живых» подписей. Предварительные данные по сбору подписей будут уже к 12 октября.

«Сбор в регионах только организован. Троицк рассчитывает собрать 10 тысяч подписей», – сообщили жители близлежащих поселков.

Экологическая катастрофа близко

Открытие новой гигантской свалки в новой Москве могло бы сыграть на руку властям Московской области, действия которых активно критикует население региона, устав десятилетиями дышать вредными и очень неприятными запахами от столичного мусора. При этом жители восточных районов Московской области, где располагались крупнейшие полигоны, такие как балашихинское «Кучино» или «Торбеево» в Люберцах, рады избавиться хотя бы от части мусора.

Однако такая ситуация, когда проблема свалок остаётся проблемой исключительно местных жителей, которые вынуждены по воле властей жить рядом с зловонными полигонами, явно не решает мусорный кризис. Грунтовые воды, отравленные свалками, не циркулируют внутри одного района, точно так же, как и воздушные массы с вредными примесями. Поэтому негативный эффект от огромных мусорных свалок в разной степени действует на всех жителей области.

Пока власти идут по самому простому пути, открывая новый огромный полигон, вместо закрытых, однако, учитывая темпы развития всего московского региона, такое решение – явно краткосрочное, и только оттянет экологическую катастрофу, которую прогнозируют даже сами чиновники.

Полигон «Малинки» был законсервирован только год назад, в то время как гниение отходов может продолжаться несколько десятков лет. В случае некачественной консервации или рекультивации (которой «Малинки» так и не дождались) может образовываться высокотоксичный фильтрат, в котором содержатся высокая концентрация кислот и солей тяжелых металлов. Период полного распада фильтрата составляет не менее 40 лет. При этом тонна отходов за это время выделяет от 60 до 180 кубометров биогаза.

Одним из возможных решений, как считают жители пострадавших от свалок районов, могла бы стать переработка мусора для повторного использования в качестве сырья, энергии, изделий и материалов, но пока лоббируется только строительство новых полигонов и мусоросжигательных заводов.

В сентябре глава минэкологии Московской области Александр Коган заявлял, что ситуация с полигонами критическая и из 39 полигонов большая часть уже закрыта. По его словам, ситуацию может спасти только строительство мусоросжигающих заводов, соседство с которыми, однако, также принесет мало радости местными жителям, активно сопротивляющимся этим планам.

«Если мы не начнем строить (мусоросжигательные заводы), я честно говорю, мы через два года этот мусор с вами начнем есть», – уверял Коган.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 11.10.17

В Подмосковье мужчина умер, не дождавшись «скорой»: СКР организовал проверку. / По просьбе телезрителей: объявлены Интернет-выборы артистов для новогодней ночи. / Госдума утвердила новые штрафы за непропуск пешеходов. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»