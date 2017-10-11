Депутат Мосгордумы обратилась к Путину с просьбой открыть данные о загрязнении воздуха в столице

Депутат Мосгордумы Елена Шувалова направила жалобу президенту РФ Владимиру Путину по поводу закрытия сайта «Мосэкомониторинга», где публиковалась оперативная информация о качестве воздуха в городе.

Ссылаясь на Конституцию РФ, Шувалова отметила в обращении, что граждане имеют право на достоверную информацию о состоянии окружающей среды. По ее данным, в столице продолжаются вредные выбросы в атмосферу, но сайт «Мосэкомониторинга» не действует с 11 сентября под предлогом модернизации.

«Воздух отравлен, жители столицы жалуются на запахи. Информация о превышении норм ПДК, создающем угрозу здоровью и жизни, скрывается», – заявила депутат.

Она также просит президента РФ как гаранта Конституции принять меры и ответить на ее обращение.

Ранее на эту проблему обращали представители экологических организаций.

Москва, Ольга Ветрова

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