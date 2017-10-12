Оплата лицом: московское метро берет курс на Китай

В московском метрополитене может появиться новый способ оплаты проезда с помощью сканирования лица пассажира. Подобная биометрическая идентификация уже существует в Китае, когда система распознает человека по лицу, после чего списываются деньги со специального счета.

Как сообщил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, возможность внедрения новой технологии уже обсуждалась специалистами компании в правительстве Москвы, передает РИА «Новости».

Между тем сроки внедрения инновации пока не называются, но эксперты говорят, что у такой технологии большое будущее – она может использоваться во всех сферах жизни, в том числе при покупках в магазине и в медицине.

По прогнозу Осеевского, в будущем система «заменит многие инструменты, связанные с расходованием денег – не нужна будет карточка».

«У нас есть наш ID, у нас есть некоторый счет в банке, и, чтобы мы ни сделали, например, пришли в магазин – система сразу поймет, что это Осеевский и сразу спишет в пользу магазина со счета, – пояснил президент «Ростелекома». – Поэтому, возможно, судьба смартфонов, как кошельков, тоже под вопросом».

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 12.10.17

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