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В Госдуму внесен законопроект о продаже лекарств через Интернет

В Госдуму внесен законопроект о продаже лекарств через Интернет

В Госдуму внесен законопроект, регулирующий продажу лекарств через Интернет. После принятия этого документа через сеть можно будет купить безрецептурные препараты, а продавать их смогут организации, имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность.

Как следует из справки к законопроекту, предоставляется право розничной торговли безрецептурными лекарственными препаратами для медицинского и ветеринарного применения дистанционным способом. Одновременно вводится запрет на дистанционную розничную торговлю лекарствами, которые продаются по рецептам, а доступ к сайтам, которые продают рецептурные препараты, предполагается ограничивать.

Кроме того, уточняются определения понятий «фармацевтическая деятельность», «аптечная организация» и «ветеринарная аптечная организация» в связи с новой услугой по дистанционной продаже.

Еще одна из поправок касается продажи наркотических средств и психотропных веществ. Авторы документа предлагают разрешить региональным властям включать такие препараты в перечень лекарств, которые могут продаваться медорганизациями с лицензией и их подразделениями в сельских населённых пунктах, где нет аптек.

Москва, Ольга Ветрова

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