Подольск останется без троллейбусов: энергетики отключили за долги

Сегодня энергетики пообещали обесточить за долги троллейбусный парк Подольска. Как сообщила пресс-служба ПАО «Мосэнергосбыт», подача электроэнергии возобновится после полного погашения задолженности, которая оценивается почти в четыре миллиона рублей.

О сложившейся ситуации неоднократно информировалась администрация округа, однако каких-либо мер по ее урегулированию предпринято не было. Ранее ПАО «Мосэнергосбыт» в отношении должника уже ограничил на 50% энергоснабжение предприятия, но ситуация так и не изменилась.

«В условиях сохраняющегося роста задолженности за потребленную электроэнергию и в целях недопущения ее дальнейшего увеличения ПАО «Мосэнергосбыт» вынуждено пойти на крайний шаг и инициировать введение режима полного ограничения энергоснабжения МУП «Подольский троллейбус», который начнется 13 октября 2017 года. Начало отключений силами сетевой организации запланировано с 12:00», – говорится в сообщении энергетической компании, которое цитирует РИАМО.

Сообщается также, что троллейбусное предприятие Подольска о запланированном отключении было извещено еще 2 октября. Однако на данный момент каких-либо шагов по урегулированию задолженности и предотвращению полного ограничения энергоснабжения предпринято не было.

Стоит отметить, что в середине сентября «Мосэнергосбыт» сообщал, что суммарная просроченная задолженность за потреблённую электроэнергию со стороны предприятий ЖКХ Подмосковья в июле-августе увеличилась на 315,8 млн рублей и достигла 4,4 млрд рублей. Рост за восемь месяцев – 1,06 млрд рублей, что сопоставимо с ростом просроченного долга данной категории потребителей за весь 2016 год (1,166 млрд рублей).

К критической ситуации привела неудовлетворительная платёжная дисциплина и систематические нарушения договорных обязательств предприятиями ЖКХ по своевременной оплате потреблённого энергоресурса, а также бездействие муниципальных властей по исправлению ситуации, отмечали энергетики. В список главных должников попали Орехово-Зуево и Орехово-Зуевский район (363,9 млн рублей суммарно), Одинцовский район (329 млн рублей), Сергиев-Посад и Сергиево-Посадский район (308,7 млн рублей – суммарно), Солнечногорский район (289,1 млн рублей), Дмитровский район (253,7 млн рублей), Пушкинский район (238,7 млн рублей), г.о. Подольск (230 млн рублей), Ногинский район (188,4 млн рублей), Щёлковский район (168,2 млн рублей),

Серпухов и Серпуховский район (163,7 млн рублей суммарно).

Основную массу – 57,4% (2,534 млрд рублей) – составляет задолженность коммунальных предприятий всего тринадцати муниципальных образований.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.10.17

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