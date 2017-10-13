«Вечные враги»: Германия ведет против русских необъявленную войну

Русофобские настроения в Германии набирают обороты: не только политики в Берлине агрессивно настроены в отношении Москвы и «путинского режима» – отторжение идет на всех уровнях: законодательном и общечеловеческом, жертвами чего становятся граждане России и русские немцы, отправившиеся на ПМЖ в ФРГ еще в 1990-х.

Правозащитники и эксперты уже давно заявляют, что в Германии, которая пропагандирует политику «открытых дверей» для мигрантов с Ближнего Востока, русскоговорящее население притесняется.

Доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Фененко, выступая накануне на пресс-конференции в Москве, обратил внимание, что антироссийская позиция Германии вписывается в американскую стратегию по сдерживанию России, и к тому же имеет глубокие исторические корни.

«Я думаю, что американцы еще при Обаме разработали новую стратегию – вырастить сильную региональную страну и натравить ее в локальном конфликте. Эта страна должна обладать рядом особенностей: давняя историческая традиция вражды к России, значительный военный потенциал, хотя бы на региональном уровне (Грузия и Украина по этому критерию не подходят) и, наконец, возможность создания пакостного дипломатического конфликта, с которым будет сложно справиться», – сказал эксперт.

Он подчеркнул, что была попытка сделать такой страной Турцию, но она провалилась. Теперь кандидатом на это место может также стать Япония.

«Но я подозреваю, что вся антироссийская риторика, которая нарастает в Германии – это и возможность предоставления немцам права военного базирования в странах Восточной Европы, и попытка сделать Германию опорой в антироссийском сдерживании», – подчеркнул Фененко.

Стоит отметить, что риторика большинства немецких СМИ действительно ярко иллюстрирует негативное отношение в Германии к России. В частности, пренебрежение остро ощущалось накануне саммита «Большой Двадцатки» в Гамбурге, когда известная в ФРГ газета Die Zeit называла Россию «экономическим карликом», отмечала, что президент РФ Владимир Путин пытается компенсировать внутреннюю слабость своей страны «внешней силой», называя его действия «большим блефом».

«Россия должна научиться разговаривать с другими народами на равных, а не как старший брат говорит с младшим», – подчеркивает другая немецкая газета Neuen Zürcher Zeitung в публикации в начале этой недели.

Наравне с ухудшающимися отношениями между двумя странами, притеснение русскоговорящего населения активизировалось в Германии даже региональном уровне – русские немцы, в том числе граждане РФ, проживающие в ФРГ, неоднократно заявляли об отношении к ним, как к «русским свиньям», а поводы для «пакостных скандалов» нарастают как снежный ком.

Председатель общественного экологического совета Кисловодска Павел Мартиросов поделился с РИА «Новый День» информацией о рейдерских захватах частной собственности в Германии, принадлежащей гражданам России, халатности законодательных органов ФРГ и недобросовестном бизнесе.

По его словам, еще в 2010 году ему предложили сотрудничать с немецкой компанией «Аква Протект» и внедрить в России немецкую технологию и оборудование по реновации аварийных и протекающих труб малого сечения без их полной замены.

«В то время осуществлялась масштабная всероссийская программа по капремонту жилого фонда. Эта передовая технология была бы более чем уместна и позволила бы экономить громадные бюджетные деньги», – пояснил он.

Однако квартира, которую купил Мартиросов в Германии, чтобы у него была недвижимость в стране, где создавался бизнес, а также адрес регистрации фирмы, оказалась рейдерски захвачена членами Товарищества собственников жилья (ТСЖ). При этом он вынужден выплачивать ежемесячную плату (больше 300 евро) за обслуживание дома, в который его не пускают.

В то же время компания, которая занималась разработкой инновационных технологий, настаивала на подписи рамочного договора, сохранив оборудование, технологический процесс в тайне.

«Декларируемые ими общецивилизованные европейские нормы поведения не распространяются на граждан России. Задача всех немецких «товарищей», обманом, лукавством, наглостью, но вытащить побольше денег из карманов доверчивых иностранцев из России. Ощущается полная поддержка на всех уровнях немецкого общества такого вида обмана, потому что всё это делается во благо своей родной Mutterland и ее жителей», – подчеркнул Мартиросов.

Ранее РИА «Новый День» уже сообщал о притеснении, которое испытывает русскоязычные граждане в Германии. Ювенальные службы страны в 2014 году под надуманным предлогом отобрали у Даниэля и Ангелины де Майер двоих детей – Джейми и Эбби. Родители привезли Эбби в больницу, чтобы выявить причину появления микротрещинок в кости. Как показала экспертиза, хрупкость была вызвана недостатком витамина D – однако, не разобравшись в ситуации, ювенальная служба забрала детей прямо из больницы.

В 2016 году многодетная семья Мартенс была вынуждена сбежать в Россию, после того как 10-летняя дочь почувствовала себя плохо во время урока по сексуальному просвещению из-за чрезмерно откровенных иллюстраций и описания к ним. Она покинула урок, после чего родителям ребенка был выписан штраф. Семья отказалась его оплачивать по «принципиальным убеждениям», в результате чего родители девочки были приговорены к 24 часам тюремного заключения каждый.

Это только некоторые из многих случаев беспредела и «неприязни, а местами и откровенной ненависти» со стороны государственных органов и чиновников ФРГ по отношению к русскоязычному населению Германии, отметил президент Европейского информационного центра прав человека (ЕИЦПЧ) в Вене Гарри Мурей. Он подчеркнул, что уровень русофобии в Германии «всегда был один из самых высоких в Европе», но сегодня он зашкаливает и напоминает «политику апартеида против темнокожих граждан» в середине прошлого века.

«У вас по телевизору показывают Германию в хорошем свете. Но у нас здесь прав человека нет, по крайне мере, у русскоязычного населения – грубое средневековье. Русскоязычные – 4,5 млн человек – живут в страхе. Мы живем «по понятиям», но у вас (в России) хоть общественность есть, которая может встать на дыбы и сказать, что так нельзя. Худо-бедно, но гражданское общество в России есть. У нас никакого общества нет. У нас диктаторское государство и дикая ситуация», – констатировал он.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 13.10.17

«Райффайзенбанк» «заминирован»: все отделения в России эвакуированы. / Песков: Путин готовит очень важное заявление. / Экс-губернатор Никита Белых попал в больницу. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»