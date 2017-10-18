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Среда, 18 октября 2017, 12:27 мск

российское информационное агентство 18+

Москва

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Звезда мирового футбола Лионель Месси поселится в Подмосковье

Звезда мирового футбола Лионель Месси поселится в Подмосковье

Подмосковные Бронницы примут аргентинскую команду на время чемпионата мира по футболу в 2018 году. Ассоциация футбола страны (AFA) зарезервировала учебно-тренировочный центр. Об этом сообщается на официальном сайте AFA.

Как предполагается, в период с февраля по март 2018 года делегация AFA посетит комплекс учебного центра, чтобы окончательно утвердить место проживания во время мирового первенства.

Отметим, что учебно-тренировочный центр юношеских и молодежных сборных команд России по футболу города Бронницы расположен практически на полуострове, окруженном Москвой-рекой с одной стороны и озером Бельским – с другой, имеет все условия для отдыха после долгих тренировок.

Ранее стало известно, что футболисты сборной Франции будут базироваться в подмосковной Истре.

Как сообщал «Новый День», чемпионат мира по футболу 2018 года будет проходить с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Самым уделенным от столицы в рамках проведения турнира городом, где состоятся игры, станет Екатеринбург. Финал пройдет на стадионе «Лужники» в Москве.

Москва, Ольга Ветрова

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