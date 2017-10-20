Год «Анти-экологии» и свалок: в Москве запрещен митинг против мусоросжигательных заводов

Год экологии в России обернулся для московского региона массовыми выступлениями против мусорной политики властей. Однако столичные власти и их подмосковные коллеги, заглушая протесты населения, блокируя проведения митингов, продолжают расширение полигонов ТБО и планируют строительство мусоросжигательных заводов.

Мэрия Москвы запретила согласованный ранее митинг против строительства мусоросжигательных заводов и за развитие вторичной переработки, который был намечен на 21 октября в парке «Сокольники».

По словам активистов, они планировали выступить против «политики поддержки мусоросжигания» и потребовать альтернативных решений, гарантированных законодательством – «реализации приоритетов госполитики в области обращения с отходами» (п. 2 ст. 3 новой редакции № 89-ФЗ «Об отходах»), которые определяют приоритет предотвращения и сокращения образования отходов и их переработки над захоронением и сжиганием.

При этом, как обращают внимание активисты, вопреки риторике властей о том, что люди не готовы к к раздельному сбору мусора, данные недавнего опроса, проведенного аналитическим центром НАФИ, показывают, что число готовых сортировать отходы, растет: 17% уже делают это, а 84% – перейдут на такой способ при наличии удобной инфраструктуры в пешей доступности.

«Россияне не хотят ничего сжигать! Они требуют немедленного отказа от строительства МСЗ в различных регионах России и принятия срочных мер по снижению образования отходов и сбору от населения вторсырья на переработку. Мы за соблюдение наших конституционных прав и закона», – заявили активисты.

Однако митинг, согласование на который было получено 13 октября, был отменен уже спустя несколько дней. Администрация парка отправила активистам документ с запретом от департамента по региональной безопасности Москвы без пояснений причин.

Примечательно, Департамент безопасности не имеет правовой возможности «не согласовать» подобное мероприятие.

Известно, «мусорная мафия» оперативно блокируют все инициативы в этой сфере.

Бывший главный государственный санитарный врач РФ, первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, выступая в сентябре на заседании Совета по правам человека, подчеркнул, что мусорный бизнес очень выгодный для криминальных структур.

«Здесь есть криминальные структуры, этот сегмент присутствует. Я свидетельствую, но я не буду тем осведомителем, который их назовет. Они (криминальные структуры) способствуют тому, чтобы все это оставалось в серой тени – чтобы не было сортировки, потому что это невыгодно, это расходы. Выгодно сегодня получать деньги и куда-то в черную дыру пространства нашей страны сбрасывать эти отходы», – сказал он.

Уже известно, что госкорпорация «Ростех» заявила о планах строительства 7 мусоросжигательных заводов (МСЗ) – 4-х в Подмосковье и 3-х на Черноморском побережье, кроме этого идет обсуждение проектов в других регионах.

Для реализации таких проектов на российский рынок «прорываются» компании, производящие мусоросжигательное оборудование, – такие как Hitachi Zosen INOVA (HZI), которая предлагает технологию сжигания твердых коммунальных отходов без учета того, что в России отсутствует раздельный сбор отходов, в том числе токсичных.

Люди пытаются своими силами бороться с «мусорной мафией», петиции на сайте change.org против строительства мусоросжигательных заводов набирают огромное количество подписей, но этот факт также игнорируется.

Наравне с угрозой строительства МЗС, московский регион практически ежедневно сталкивается с проблемой полигонов ТБО. Настоящие мусорные войны идут сейчас в подмосковных Люберцах, где после закрытия балашихинской свалки «Кучино» резко возросла нагрузка на ТБО «Торбеево».

Так, на этой неделе в СМИ со ссылкой на генерального директора «Энит» и источник в Минэкологии и природопользования Московской области появилась информация, что ведомство поддержало новый проект эксплуатации полигона, который предполагает увеличение его площади с 8 до 25 гектаров, а срока эксплуатации с 2019 года до 2025 года. Несмотря на то, что обслуживающая компания на данный момент опровергает эти слухи, стабильности в районе эта информация не добавляет. Местные активисты итак были вынуждены ночами дежурить у полигона, чтобы не допускать вывоз мусора на свалку во «внеурочное» время.

Другая битва идет в новой Москве, где, несмотря на обещания столичных градоначальников, планируется расширение законсервированного полигона «Малинки».

Как пояснил в интервью РИА «Новый День», представитель инициативной группы местных жителей Алексей расширение происходит «под шумок», практически, под эгидой рекультивации.

По его словам, свалка на 8 гектаров, которая в 2016 году прекратила прием мусора, работала с нарушениями и фактически занимала 11 гектаров. В результате опасный фильтрат – «вязкое как мало, густое черное вонючее вещество, которое выдавливается из грунта», вышел за пределы защитной мембраны, которая как огромная чаща застилает дно полигона, и распространился на 46 гектаров.

«Чтобы снять 46 гектаров зараженного грунта, остановить заражение и собирать растекшийся фильтрат, им пришлось вырубить еще несколько десятков гектаров леса», – сказал Алексей.

Таким образом, территория, которая сейчас якобы «зачищается» и «лечится», увеличилась на 64 гектара. «Мы все равно их уже их вырубили», – пояснил Алексей «логику» властей.

Он также отметил, что на встрече с местными жителями проектировщики заверили, что пораженная территория будет засыпаться только безопасным грунтом. Однако, согласно кадастровым картам, сейчас на этой местности уже выделены места для захоронения даже опасных медицинских и радиоактивных отходов.

Местные жители уверены, что сейчас им пытаются пустить пыль в глаза, запутать, чтобы не будоражить общественный протест накануне президентских выборов в марте 2018 года. Население, которое живет рядом со свалками, опасается, что уже летом следующего года на полигоны, которые давно исчерпали запас мощности, повезут новые груды отходов, в том числе, полученные в результате реализации программы реновации жилья в Москве.

Эксперты давно бьют тревогу – такое «заигрывание» фактами, демонстративно пренебрежительное отношение властей к безопасности и здоровью людей, а также игнорирование их мнения может привести к массовым стихийным протестным выступлениям жителей региона.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», активисты и сами ранее указывали власти, что их лоббистские действия вызывают напряженность в обществе и закладывают «социальную мину».

Напомним, в начале августа Минэкологии назвало четыре площадки, где будут построены мусоросжигательные заводы. «Счастливое соседство» ожидает жителей Наро-Фоминского, Воскресенского, Ногинского и Солнечногорского районов. Победителем аукциона на строительство стала компания «АГК-1», которая принадлежит ООО «РТ-Инвест».

«Если мы не начнем строить, я честно говорю, мы через два года этот мусор с вами начнем есть», – заявил в начале сентября Министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 20.10.17

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