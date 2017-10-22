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Воскресенье, 22 октября 2017, 13:19 мск

российское информационное агентство 18+

Москва

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Минобороны РФ о «победе» США над террористами в Сирии: разбомбили Ракку, как Дрезден

Минобороны РФ о «победе» США над террористами в Сирии: разбомбили Ракку, как Дрезден

Министерство обороны РФ выступило с жестким комментарием относительно заявлений США о «выдающейся победе» над запрещенным в России террористическим «Исламским государством» (ИГ, ИГИЛ) в Сирии. По оценке российского оборонного ведомства, подобные выступления Вашингтона вызывают недоумение.

«Сначала представитель Пентагона удивил реляциями о том, как США и коалиция «освободили от боевиков ИГИЛ 87% территории, которую они занимали в Сирии и Ираке». За ним официальный спикер Белого Дома Сара Сандерс заявила, что «с падением Мосула в июне и теперь, когда боевиков ИГИЛ почти не осталось в Ракке, стало ясно, что халифат ИГИЛ рушится в Ираке и Сирии». Наконец, вчера и Госдепартамент зафиксировал успех, сообщив, что якобы «освобождение Ракки стало критическим моментом в борьбе против ИГИЛ», – отметили в Минобороны.

Между тем, как обратили внимание в российском оборонном ведомстве, в представлении Вашингтона террористы контролировали в Сирии только Ракку, – провинциальный город, где до войны проживало около 200 тысяч человек, а к началу 5-ти месячной операции коалиции по ее освобождению, – не более 45 тысяч. Для сравнения, Дейр-эз-Зор с обширными пригородами у реки Евфрат до войны населяло более 500 тысяч человек, а освободили всю эту территорию сирийские войска при поддержке ВКС России за 10 дней.

«При этом Ракка унаследовала судьбу Дрездена 1945 года, стертого с земли англо-американскими бомбардировками. А Дейр-эз-Зор принимает ежедневно тысячи возвращающихся в свои дома жителей и восстанавливает забытую мирную жизнь», – подчеркивается в заявлении Минобороны РФ.

По оценке российского оборонного ведомства, последовавшие после такого «освобождения» Ракки заявления Вашингтона, Парижа и Берлина о срочном выделении десятков миллионов долларов и евро якобы на восстановление мирной жизни может свидетельствовать, что таким образом Запад пытается «поскорее замести следы варварских бомбардировок авиации США и «коалиции», похоронивших в руинах Ракки тысячи «освобождаемых» от ИГИЛ мирных жителей».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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