В московском метро произошел сбой в движении на Люблинской линии

Сегодня утром на Люблинской ветке московского метро произошел сбой в движении поездов. Почти 40 минут составы следовали с увеличенными интервалами из-за технических проблем.
Как сообщила пресс-служба подземки, сбой произошел в 8:55 мск на центральном участке линии. Затем в 9:09 мск «по техническим причинам» было прекращено движение поездов от станции «Чкаловская» до «Дубровки».
Какие именно были неисправности, в пресс-службе не уточнили. К настоящему моменту движение восстановлено и вошло в график.
Москва, Служба информации РИА «Новый День»
Москва. Другие новости 23.10.17
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