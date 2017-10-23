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NewDayNews.ru

Понедельник, 23 октября 2017, 14:58 мск

российское информационное агентство 18+

Москва

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В московском метро произошел сбой в движении на Люблинской линии

В московском метро произошел сбой в движении на Люблинской линии

Сегодня утром на Люблинской ветке московского метро произошел сбой в движении поездов. Почти 40 минут составы следовали с увеличенными интервалами из-за технических проблем.

Как сообщила пресс-служба подземки, сбой произошел в 8:55 мск на центральном участке линии. Затем в 9:09 мск «по техническим причинам» было прекращено движение поездов от станции «Чкаловская» до «Дубровки».

Какие именно были неисправности, в пресс-службе не уточнили. К настоящему моменту движение восстановлено и вошло в график.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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