Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 23 октября 2017, 14:58 мск

российское информационное агентство 18+

Москва

, ,

Убийца бас-гитариста группы «Любэ» приговорен к ограничению свободы

Убийца бас-гитариста группы «Любэ» приговорен к ограничению свободы

В Подмосковье вынесен приговор убийце бас-гитариста группы «Любэ» Павла Усанова. Как сообщиола пресс-служба регионального главка Следственного комитета, обвиняемому Максиму Доброму удалось избежать тюрьмы – он признан виновным в причинении смерти по неосторожности, а его наказание составит 1 год и 9 месяцев ограничения свободы со штрафом в 700 тысяч рублей.

Конфликт, приведший к гибели Усанова, произошел 2 апреля 2016 года в ресторане в селе Озерецком Дмитровского района. Как установлено следствием, в ходе ссоры обвиняемый нанес музыканту удар кулаком в голову. Гитарист был госпитализирован в «НИИ имени Н.В. Склифосовского», однако, несмотря на оказанную медпомощь, скончался.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 23.10.17

Актер Михаил Кокшенов остаётся в тяжелом состоянии. / ФАС вскрыла картель поставщиков медицинских изделий в 11 регионах России. / В Москве ужесточат правила содержания диких животных в квартирах.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки / Подмосковье

Готовимся к повышению: в Подмосковье вырастет плата за детский сад

В Подмосковье полицейский сбил ребенка на пешеходном переходе

«Дрожали стекла»: взрыв на газопроводе напугал жителей подмосковного поселка

Выстрел в голову: в Подмосковье совершено убийство 33-летнего безработного

В подмосковной больнице умер 7-месячный ребенок: возбуждено уголовное дело

«Денег нет»: против руководства Шатурского хлебокомбината возбуждено уголовное дело

СКР: «Пьяный» мальчик был трезв и здоров

«Ну, ждите»: в Сети появилась шокирующая запись разговора диспетчера «скорой» и друга Марьянова
Публикации с меткой

В рубриках / Метки

, , , , , , , ,

Новости партнеров

Москва, все новости

Общество /

Школьная программа сформирована: Минобрнауки опровергло введение нового курса от РПЦ

ЧП в редакции «Эха Москвы»: неизвестный ранил ножом радиоведущую

Актер Михаил Кокшенов остаётся в тяжелом состоянии

Здоровье /

ФАС вскрыла картель поставщиков медицинских изделий в 11 регионах России

В Москве ужесточат правила содержания диких животных в квартирах

Голосование на сайте

Поддерживаете ли вы создание Малороссии на востоке Украины?
Все новости