Убийца бас-гитариста группы «Любэ» приговорен к ограничению свободы

В Подмосковье вынесен приговор убийце бас-гитариста группы «Любэ» Павла Усанова. Как сообщиола пресс-служба регионального главка Следственного комитета, обвиняемому Максиму Доброму удалось избежать тюрьмы – он признан виновным в причинении смерти по неосторожности, а его наказание составит 1 год и 9 месяцев ограничения свободы со штрафом в 700 тысяч рублей.

Конфликт, приведший к гибели Усанова, произошел 2 апреля 2016 года в ресторане в селе Озерецком Дмитровского района. Как установлено следствием, в ходе ссоры обвиняемый нанес музыканту удар кулаком в голову. Гитарист был госпитализирован в «НИИ имени Н.В. Склифосовского», однако, несмотря на оказанную медпомощь, скончался.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 23.10.17

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