Незаконная свалка в Мытищах может стать поводом для уголовного дела

Минэкологии направило в полицию результаты маркшейдерского обследования незаконной свалки, расположенной вблизи деревни Грачи городского округа Мытищи. Проверка показала, что навалы отходов здесь скапливались в течение нескольких лет, а ущерб оценивается в 40 млн рублей.

Как сообщила пресс-служба Минэкологии Московской области, в результате обследования установлено, что на 8 участках, принадлежащих, в основном, физическим лицам, размещено свыше 105 тысяч кубометров мусора.

В настоящее время полицейские проводят доследственную проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Вопрос о компенсации ущерба, нанесенного нелегальной свалкой, будет решен по окончании следственных действий.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 23.10.17

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