На «серой» ветке московского метро произошло ЧП

Сегодня утром на серой ветке московского метрополитена произошел сбой в движении поездов после инцидента с пассажиром. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичной подземки.

Сообщение о ЧП появилось в 10:11 мск. В этот момент были увеличены интервалы движения на северном участке линии из-за инцидента с пассажиром. Позже в пресс-службе метрополитена уточнили, что было прервано движение поездов от станции «Владыкино» до «Чеховской». Другие подробности ЧП пока не сообщаются.

В настоящее время движение восстановлено и сходит в график, заверила администрация подземки.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 25.10.17

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