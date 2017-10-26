Западные финансисты ждут на выборах президента РФ Путина и его победы … в надежде на сохранение экономической политики

Эксперты международного рейтингового агентства Moody's ожидают, что действующий президент РФ Владимир Путин будет баллотироваться и победит на выборах главы государства в 2018 году. Об этом сообщила старший вице-президент, ведущий аналитик Moody's по суверенному рейтингу России Кристин Линдоу. По ее словам, это обеспечит преемственность экономической политики.

«Мы ожидаем, что президент Путин будет баллотироваться и победит. Мы видим, что он поддерживает проводимую (экономическую) политику. Мы видим преемственность политики», – сказала Линдоу, отвечая на вопрос РИА «Новости», в какой степени президентские выборы в России повлияют на суверенный рейтинг.

По ее словам, эксперты Moody's не ждут сюрпризов: итоги голосования «не станут препятствием с экономической или политической точки зрения, поскольку он (Путин) поддерживает проводимую политику».

Примечательно, что в настоящий момент рейтинг России от Moody's находится на уровне «Ba1» со стабильным прогнозом, что соответствует верхней ступени спекулятивной категории.

Стоит отметить, что в Кремле пока официально не дают ответа на вопрос об участии Путина в президентской кампании 2018 года, однако, судя по неофициальным данным источников в администрации президента РФ, глава государства пойдет на выборы. Сам президент РФ пока уклончиво говорит о своем участии в выборах. В начале октября на пленарном заседании в рамках форума «Российская энергетическая неделя» он отмечал, что «еще не решил не только, против кого» будет баллотироваться, но и не решил, будет ли «баллотироваться вообще».

Как известно, очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года. О планах выдвигаться на президентский пост уже заявили лидер ЛДПР Владимир Жириновский, основатель «Яблока» Григорий Явлинский, политтехнолог Андрей Богданов, а также скандальная телеведущая Ксения Собчак. Лидеры «Справедливой России» и КПРФ сообщили, что решат этот вопрос на своих съездах, однако с большой долей вероятности кандидатурами от этих партий станут их руководители Сергей Миронов и Геннадий Зюганов.

О намерении участвовать в президентской кампании заявлял также скандальный политик Алексей Навальный, однако Генпрокуратура заявила, что пока он не обладает таким правом из-за судимости.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 26.10.17

Больше не тайна: фото официального мяча ЧМ-2018 появилось в Сети. / Оперативно: дело о стрельбе экс-сенатора Джабраилова направлено в Тверской суд. / «Тотальных фильтров не будет»: Путин велел повысить безопасность Рунета. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»