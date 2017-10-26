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Четверг, 26 октября 2017, 18:37 мск

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Подмосковные журавли «сбежали» в Израиль

Подмосковные журавли «сбежали» в Израиль
Фото: пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области

Окольцованные в Талдомском районе Подмосковья серые журавли оказались на зимовке в Израиле. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального министерства экологии и природопользования.

Взрослую самку с жёлто-сине-зелёным кодом цветового кольца, орнитологи израильского национального парка «Хула» обнаружили еще 28 августа. 20 октября биологи заметили там же еще журавля – тоже самку, скорее всего, из подмосковной гнездовой популяции.

В минэкологии уточнили, что всего в окрестностях подмосковного заказника «Журавлиная родина» было окольцовано четыре журавля.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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