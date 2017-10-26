Жириновский: Киев попытается развязать войну с Россией накануне выборов президента РФ

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что накануне выборов президента РФ в феврале-марте 2018 года может начаться война против России, агрессором в которой может выступить Украина. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», политик заявил, выступая на круглом столе в Госдуме.

По словам Жириновского, сейчас не случайно по всему миру ведется активная антироссийская пропаганда. Ее цель – создать образ глобального врага в лице России.

«Напрямую призвать к войне нельзя – Гитлера нет. Где взять 200 дивизий? Но каждый день и час по всем средствам массовой информации идет антирусская пропаганда. Она, естественно, создает образ врага. А с врагом нужно бороться. И они кричат о москалях. Рядом с нами – братский народ – молодежь уже воспитали в том, что надо убивать русских. И тысячи молодых людей – им 20 лет – они готовы по приказу двинуться на наши границы», – заявил Жириновский.

При этом лидер ЛДПР выразил уверенность, что война может начаться очень скоро.

«Сейчас им не надо воевать. Сейчас они грозят-грозят, а не воюют. Надо воевать под определенную дату. Накануне выборов президента в феврале – начале марта, чтобы помешать нормальному завершению избирательной кампании», – полагает он.

Жириновский напомнил, что время для «грузинской» войны в августе 2008 года, также направленной против России, тоже было выбрано неслучайно.

«Вот были Олимпийские игры в Китае – весь мир уехал в Пекин. Грузины начали войну», – обратил внимание политик.

В этой связи Жириновский отметил, что российская молодежь должна понимать суть процессов и манипуляций, чтобы не стать оружием в руках сил, которые настроены против России и хотят ослабить страну, свергнув режим.

«Выделяйте время на свое развитие и самообразование для своей защиты. Вас когда-нибудь позовут на революцию – на оранжевую, красную, коричневую – неважно. Вас позовут, а вы должны понять, зачем они хотят это сделать – чтобы прийти к власти, а вас сделать пешками», – сказал лидер ЛДПР, обращаясь к студентам.

«Пример – Украина. Янукович (Виктор Янукович, бывший президент Украины) – подлец, но пришли (к власти) еще хуже – вдвойне подлецы, воры и негодяи. Зачем же погибли молодые украинские парни и девушки? Зачем сидят в тюрьмах? Чтобы другая группировка пришла к власти», – заключил Жириновский.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 26.10.17

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