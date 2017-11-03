Корь и одинцовские чиновники сорвали праздничные мероприятия КПРФ

Одинцовские коммунисты не смогут провести ежегодные праздничные мероприятия, на этот раз посвященные 100-летию Великой Октябрьской революции. Администрация городского поселения отозвала разрешение на митинг, который был запланирован 5 ноября.

Чиновники обосновали запрет сложной ситуацией c заболеваемостью корью в районе, а также рекомендацией санитарного врача Московской области об отмене массовых мероприятий, передает Одинцово.инфо.

С такой заботой о здоровье однопартийцев не согласен первый секретарь Одинцовского РК КПРФ Александр Галдин. По его словам, 23 октября администрация городского поселения согласовала митинг у памятника Ленину с 300 участниками, но уже 1 ноября передумала и его отменила. При этом, по данным издания, постановление врача датируется 17 октября.

Галдин заявил, что коммунисты не откажутся от празднования: 5 ноября примут участие в праздничных мероприятиях в Москве, а 7 ноября возложат цветы к памятнику Ленину.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 03.11.17

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