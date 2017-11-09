Шило на мыло? Чем обернется для Подмосковья назначение нового министра стройкомплекса

Очередные кадровые перестановки в правительстве Московской области, в частности, в руководстве строительного комплекса не стали неожиданностью. По оценке политолога, руководителя Лаборатории политических и социальных технологий Алексея Неживого, в Подмосковье за последние два года проблемы в сфере строительства растут в геометрической прогрессии, однако насколько новый губернаторский назначенец сможет исправить ситуацию – вопрос.

Накануне губернатор Московской области Андрей Воробьев принял решение о смещении с должности министра строительного комплекса Подмосковья Сергея Пахомова. На объединенную должность заместителя председателя регионального правительства – министра стройкомплекса сегодня назначен Максим Фомин, являвшийся с декабря 2016 года вице-премьером. Московская областная дума утвердила это решение 39 голосами из 41.

Комментируя эти перестановки, в интервью РИА «Новый День» Неживой обратил внимание, что смещение Пахомова было «закономерным и ожидаемым решением», результатом «системного бездействия», которое вызывает социальную напряженность в Подмосковье.

«В Московской области самое больше количество обманутых дольщиков, самый большой объем нарушений при проведении строительных работ, начиная с выделения строительных участков. Все это вызывает системное раздражение», – констатировал эксперт.

Он подчеркнул, что строительная политика в регионе стала «угрожающим фактором для социальной стабильности», так как число недовольных граждан становится все больше и больше. Население активно выступает против тотальной застройки территорий, кроме этого по всей области идут судебные процессы и выступления против точечной застройки.

Эксперт обратил внимание, что в Балашихе, Люберцах, Жуковском, Одинцово, Чехове и других районах и городах области с пугающим постоянством проходят пикеты и митинги против градостроительной политики властей.

«Воробьев обещал не строить дома выше 17 этажей. Это предвыборное обещание он не сдержал. Обещал разумную градостроительную политику, но потом застраивались поймы рек, водоохранные зоны, строились объекты, которые нарушали экологию региона», – продолжил Неживой.

При этом политолог отметил, что стройки по всей области шли с нарушением технологий и без учета нагрузки на инфраструктуру. «Идет огромное количество судебных разбирательств – жильцы домов подают в суд на серьезнейшие недоделки. Московская область после этой застройки стала в огромную пробку – все было построено очень не рационально – появились каменные мешки без соответствующей инфраструктуры. В них жить невозможно – нет объектов социальной сферы: школ и детских садов», – констатировал Неживой.

Он также добавил, что старые коммуникации не выдерживают плотности застройки. «Вот если мы возьмем Балашиху, которая была объединена с Железнодорожным. Мы получили огромную агломерацию, ее сейчас усиленно застраивают. Но там идут постоянные порывы коммуникаций. Это демонстрирует серьезнейшие пробелы в градостроительной системе», – подчеркнул он.

При этом политолог выразил уверенность, что активное противодействие муниципальной реформе, которая предполагает оптимизацию управления и которую пытается провести правительство Воробьева, также связано с массовым недовольством строительной политикой в регионе.

«Люди просто боятся, что в скором времени будут созданы невыносимые условия существования, а механизмов защиты не останется – местная власть лишается всех механизмов, чтобы защищаться», – пояснил он.

По мнению Неживого, ситуация с тотальной бездумной застройкой в Московской области стала ухудшаться после прихода Воробьева на пост губернатора в 2013 году, а в 2015-м (год, когда Пахомов вступил на должность министра) начала приобретать катастрофический масштаб.

«На первом этапе в правительство Московской области было достаточно неплохих специалистов, но потом они были заменены. Сейчас там очень много людей, которые не соответствуют занимаемым должностям», – считает политолог.

В этой связи Неживой выразил сомнение, насколько действия нового министра стройкомплекса будут отличаться от его предшественника.

«Команда губернатора Воробьёва у меня не вызывает доверия. А он (Фомин) находился у него в правительстве», – сказал политолог.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 09.11.17

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