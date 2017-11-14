ФСБ задержала в московском регионе 69 экстремистов

Стали известны новые подробности спецоперации в московском регионе по задержанию членов запрещенной в России международной экстремистской организации «Таблиги Джамаат». Как сообщил Центр общественных связей ФСБ, всего задержаны 69 пособников террористов.

В спецслужбе уточнили, что экстремистская структура была глубоко законспирирована. Ей руководители выходцы из центрально-азиатского региона, а в ее деятельность вовлекались, в том числе, граждане России.

При обысках были изъяты экстремистская литература, средства связи, а также электронные носители информации с отчётами о противоправной деятельности.

Возбуждено уголовное дело.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 14.11.17

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