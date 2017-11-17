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Водитель «красногорского стрелка» освобожден в зале суда

Водитель «красногорского стрелка» освобожден в зале суда

Водитель «красногорского стрелка», обвинявшийся в пособничестве убийству трех человек и незаконном обороте оружия, освобожден из-под стражи. Московский областной суд вынес Шоте Элизбарашвили оправдательный приговор, после того как присяжные сочли его невиновным.

«Оправдать, признать за Элизбарашвили право на реабилитацию», – огласила приговор судья Екатерина Кудрявцева, передает РИА «Новости».

Напомним, в октябре 2015 года коммерсант Амиран Георгадзе расстрелял первого заместителя главы Красногорского района Юрия Караулова и руководителя ОАО «Красногорское предприятие электрических сетей» Георгия Котляренко. Затем убил местного жителя Константина Смыслова и своего бывшего партнера по бизнесу Тристана Закаидзе.

Самому Георгадзе удалось скрыться. Его искали четыре дня. Тело преступника с огнестрельным ранением головы было обнаружено в одном из домов в деревне Тимошкино.

Элизбарашвили, работавший у Георгадзе водителем, привез его к месту преступления – зданию администрации района, снабдил оружием и снимал по требованию убийства на мобильный телефон. Как отмечали в СКР, он доставил своего босса к месту третьего убийства и также передал ему оружие. Элизбарашвили утверждал, что опасался за свою жизнь и добровольно связался со следствием после случившегося, как только отошел от шока. Следователи полагали, что Элизбарашвили мог раньше сбежать от убийцы.

Москва, Ольга Ветрова

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