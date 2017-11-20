Дело «пьяного» мальчика: Защита Ольги Алисовой обжаловала приговор / …и требует 10 млн с потерпевшей стороны

Защита Ольги Алисовой, признанной виновной в гибели в ДТП 6-летнего «пьяного» мальчика в Балашихе, обжаловала приговор Железнодорожного городского суда Московской области, а также намерена добиваться денежной компенсации.

Адвокат Наталия Куракина попросила направить дело на пересмотр и высказала претензии к «поведению потерпевшего», в частности, его высказываниям о подзащитной в программе телеканала «Москва 24». По словам Куракиной, они намерены «обратиться в суд с исковым заявлением о защите чести и достоинства на 10 миллионов рублей к потерпевшему», передает РАПСИ.

Напомним, ранее Железнодорожный городской суд Московской области приговорил к трем годам колонии-поселения Ольгу Алисову, признав ее виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В суде установлено, что 23 апреля 2017 года Алисова, двигаясь на автомобиле «Hunday Solaris» во дворе жилого дома в микрорайоне Павлино городского округа Балашиха, нарушила правила дорожного движения, превысив скорость, и совершила наезд на малолетнего ребёнка. В результате дорожно-транспортного происшествия мальчик скончался на месте. По данным следствия, она не только превысила скорость, но и разговаривала по телефону за рулем.

По приговору суда Алисовой назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 2 года и 6 месяцев. Также суд взыскал с нее в пользу потерпевших в качестве возмещения морального вреда 2,5 млн рублей, материального ущерба – свыше 60 тысяч рублей.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 20.11.17

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