«Приехали»: в Подмосковье появятся платные железнодорожные переезды

В Подмосковье в будущем году появятся первые платные путепроводы, которые позволят водителям не ждать поезда и быстро за плату пересекать железнодорожные пути. В зависимости от транспортного средства такой сервис будет стоить от 42 до 168 рублей, пишет «Коммерсантъ».

Кроме того, в 2022 году в Московской области может появится и первая региональная платная дорога. Она свяжет Ярославское и Дмитровское шоссе, а проезд по ней обойдется в 160 рублей.

Издание ссылается на сайт госзакупок, где обнародованы два предложения инвесторов в области дорожного строительства в Подмосковье. Так, ООО «Четвертая концессионная компания» предлагает построить 16-километровую дорогу Виноградово-Болтино-Тарасовка, соединяющую Ярославское и Дмитровское шоссе. Проект оценивается в 30 млрд рублей.

Еще одна компания – ООО «Мостальянс» – готова примерно за 1 млрд рублей возвести путепровод через железную дорогу на Можайском шоссе (вблизи поселка Спутник), а также платный путепровод через железную дорогу в Раменском районе.

Идею платных путепроводов с сохранением бесплатной альтернативы одобрил замглавы общественного совета при подмосковном минтрансе Андрей Мухортиков.

«Будут ли ими пользоваться, покажет практика. Если экономия времени будет существенная, люди предпочтут заплатить, нежели стоять в пробке, но, если речь будет идти лишь о пяти-десяти минутах, часть водителей предпочтет сэкономить», – пояснил он.

Как сообщал «Новый День», ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания» (ЦППК), обслуживающая подмосковные электрички, полностью перейдет в частные руки. До конца года Московская область планирует продать свою долю – 76 акций или 25,33% уставного капитала. Губернатор Андрей Воробьев подписал соответствующее распоряжение.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 24.11.17

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