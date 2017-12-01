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Прокуратура: госструктуры Подмосковья задолжали предпринимателям почти 1 млрд рублей

Прокуратура: госструктуры Подмосковья задолжали предпринимателям почти 1 млрд рублей

Долг Подмосковья перед бизнесменами составляет более 930 млн рублей. Об этом сообщил исполняющий обязанности прокурора региона Валерий Войнов в рамках второго открытого форума прокуратуры Московской области.

По его словам, в области в настоящий момент работают свыше 300 тысяч предпринимателей, многие из которых сталкиваются с «неоплатой работ и услуг по исполненным государственным и муниципальным контрактам», передает телеканал «360».

Войнов констатировал, что такой размер задолженности регионального бюджета создает «предпосылки к образованию долгов по заработной плате, недоимок по налогам и сборам, банкротства».

Кроме этого, из-за пеней и судебных расходов увеличивает нагрузка на региональный бюджет.

При этом, отмечается, что в 2016 году размер задолженности перед предпринимателями был на 13% больше показателей 2017 года и составлял более 1 миллиарда рублей.

Москва, Мария Вяткина

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