Нежданное соседство: в новой Москве рядом со свалкой появится крупнейшее в регионе кладбище

Жители Троицкого округа (территория новой Москвы), помимо реанимированного мусорного полигона «Малинки», получат по соседству крупнейшее в столице кладбище. В бюджете города на строительство объекта заложено почти 2 млрд рублей, передает РБК.

Издание отмечает, что городская адресная инвестиционная программа на 2017-2020 годы, в которой в числе объектов строительства значится «московский мемориальный комплекс и современный крематорий вблизи поселения Щаповское, деревня Овечкино, Троицкий округ», была утверждена в октябре.

В программе он назван «Белые березки», по имени расположенного рядом садового товарищества. В конце августа ГБУ «Ритуал» подписало договор с Екатеринбургским медицинско-научным центром профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий (подведомственным Роспотребнадзору) на услуги по проведению санитарно-эпидемиологической оценки и выдаче экспертного заключения «О пригодности использования земельного участка под организацию мемориального комплекса.

Предполагаемую площадь кладбища и количество мест захоронений в департаменте торговли и услуг Москвы и в подведомственном ему ГБУ «Ритуал» назвать РБК отказались, но отметили, что все исходные данные предприятию из Екатеринбурга переданы, в том числе сведения о граничащем с объектом полигоном ТБО «Малинки», виде принимаемых им отходов и сроке его эксплуатации.

Предполагается, что площадь мемориального комплекса составит около 580 га. Принято решение, что для нужд полигона город выкупит участок площадью около 140 га у группы компаний «Абсолют». В письме департамента природопользования Москвы жителям Троицкого округа (датировано октябрем 2017 года) говорится, что в соответствии с принятой стратегией развития территории полигона ТБО «Малинки» правительство Москвы выкупило расположенные под полигоном земельные участки и прилегающие территории.

О планах правительства Москвы расширить мусорный полигон «Малинки» в новой Москве стало известно в сентябре, когда проект одобрила Главгосэкпертиза. На эти цели в бюджете Москвы заложено 5,4 млрд рублей. Жители Троицкого округа выступили категорически против. В октябре-ноябре состоялись пикеты и митинг в Троицке, прошли слушания в Общественной палате РФ, активисты встретились с представителями СПЧ. Под обращением в органы исполнительной и законодательной власти оставили свои подписи около 50 тысяч человек, документ передан в приемную президента России 28 ноября.

По данным ГБУ «Ритуал», сейчас в Москве насчитывается 136 кладбищ и три крематория. Самое большое кладбище, Хованское, находится в Юго-Западном административном округе. Его площадь составляет 197,2 га. Хованское – самое большое кладбище в Европе, утверждает представитель Союза похоронных организаций и крематориев (СПОК). По мнению собеседника РБК, раз объект в Новой Москве назван мемориальным комплексом, значит, там будут и воинские захоронения.

Москва, Светлана Антонова

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