«Бои» против мусорных полигонов продолжаются: в Клину прошел самый массовый митинг против «Алексинского карьера»

В подмосковном Клинском районе протестные настроения против полигона твердых бытовых отходов (ТБО) «Алексинский карьер» достигли своего апогея. В минувшее воскресенье в Клину прошел самый массовый митинг против свалки.

На протестное мероприятие собралось более 700 жителей Клина, которые недовольны тем, что свалка работает с многочисленными нарушениями и экологическая обстановка в районе ухудшается катастрофическими темпами. Население жалуются на головные боли и аллергию, «появляющуюся из-за удушливого запаха, висящего над их городом».

Стоит отметить, что неприятный запах «висит над Клином» уже несколько месяцев. 13 октября 2017 года Клинский городской суд даже приостановил работу полигона на 90 суток, выявив на нем 16 нарушений.

В частности, выяснилось, что у ТБО отсутствует постановление главного государственного санитарного врача РФ об установлении размера санитарно-защитной зоны, которое должно базироваться на результатах натурных исследований и измерений, загрязнений атмосферного воздуха с учетом фона и уровней физического воздействия на атмосферный воздух. Несмотря на такие серьезные нарушения, в тот же день было вынесено решение о возобновлении работы полигона.

Как заявил один из организаторов митинга, руководитель подмосковного отделения «Партии Роста» Олег Сольский, причина экологической проблемы в Клину заключается в эгоистичной градостроительной политике московских властей.

«К сожалению, наше Подмосковье превратилось в московскую свалку и с этим необходимо что-то делать. Москва должна складировать свой мусор на своей территории, тем более что территории у Москвы прибавилось аж до Калужской губернии. У Москвы есть возможность построить там новые полигоны и мусороперерабатывающие заводы. А что касается Алексинского карьера – «Партия роста» выступает за его закрытие и рекультивацию – другого пути нет, мы будем добиваться закрытия свалки», – подчеркнул он.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», мусорная проблема Московской области вскрылась после прямой линии с президентом РФ, когда жители подмосковной Балашихи пожаловались главе государства, что вынуждены жить рядом со свалкой.

После того как по распоряжению президента по всей области начали закрываться крупнейшие мусорные полигоны, «взвыла» практически вся область – на оставшиеся полигоны резко возросла нагрузка, при этом мусор начали выгружать повсеместно в лесах вдоль дорог.

Все лето и осень Подмосковье «лихорадило» от массовых протестов, митингов, пикетов против «мусорной политики» властей.

Напомним, выступая на специальном заседании Совета по правам человека, посвященного проблеме утилизации мусора министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган назвал Клинский район одной из площадок, где уже согласовано строительство мусоросжигательного завода. «Алексинский карьер – очень тяжело, но прошел соответствующее согласование», – сказал он.

Активисты районов, где планируется размещение заводов (всего в области планируется разместить 15 заводов), однако считают, что строительство мусоросжигательных комплексов не позволит создать отрасль по переработке мусора, за которой будущее.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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