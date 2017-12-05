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В Подмосковье определены самые популярные имена для новорожденных

В Подмосковье определены самые популярные имена для новорожденных

В Подмосковье определились самые популярные имена для новорожденных за последние три года. Как сообщила начальник Главного управления ЗАГС Московской области Елена Филатова, среди мальчиков традиционно лидируют Александр, Максим, Дмитрий. Девочек чаще всего называют Мария, Дарья и Софья.

По словам Филатовой, которые приводит РИАМО, по итогам первого квартала 2017 года ситуация несколько изменилась. Новорожденных стали чаще называть именами Артем и София.

Москва, Ольга Ветрова

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