Игорь Чистюхин: Пособие на ребенка-инвалида реально увеличить / … и одновременно сократить расходы бюджета

Фракция «Справедливая Россия» в Московской областной думе готовит законопроект, который предусматривает оказание финансовой поддержки семьям, в которых есть дети с особыми возможностями здоровья. При этом, как сообщил заместитель председателя Мособлдумы и руководитель фракции «эсеров» Игорь Чистюхин, документ после его утверждения позволит сократить расходы бюджета Московской области.

«Иногда у нормальных, здоровых, социально активных родителей рождаются больные дети с серьезными диагнозами. Обычно родителям ещё в роддоме предлагают отказаться от таких детей. Некоторые соглашаются, другие даже слышать об этом не хотят. И в этом случае у семьи начинается сложная жизнь. Ребенка необходимо лечить, растить. Среднее пособие на ребенка-инвалида составляет 14 000 рублей. Эта сумма, естественно, не покрывает реальных расходов на содержание такого ребенка», – пояснил Чистюхин.

По его словам, для детей с особыми возможностями здоровья в области действуют специализированные учреждения, где ребенок может находиться, например, в будние дни. Одно из таких заведений – детский дом-интернат в Коломне. Однако на днях многие родители получили от территориальных органов соцзащиты письма с требованием забрать детей из этого учреждения.

«Сейчас это называют модным словом – оптимизация, что больным детям в семьях лучше. С этим фактом никто не спорит, но есть одно «но»! Как быть семьям, где мать-одиночка или семьям, где работают и папа, и мама, поскольку в семье есть ещё дети и их надо «поднимать»?» – подчеркнул Чистюхин.

Вице-спикер Мособлдумы также обратил внимание, что, согласно данным Министерства социального развития Московской области, «содержание» одного ребенка со сложным заболеванием в специализированном доме-интернате обходится бюджету в 1 млн рублей, то есть примерно в 83 000 рублей в месяц.

«Возникает вопрос, почему нельзя увеличить пособие на таких детей, например, до 40 000 в месяц? И бюджету существенная экономия, и один из родителей может заниматься ребенком, получая пособие, сопоставимое со средней заработной платой. Именно с этой законодательной инициативой планирую выйти в следующем году. Надеюсь, коллеги поддержат инициативу нашей фракции», – сказал Игорь Чистюхин.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.12.17

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