Рекультивация «Кучино» продырявит бюджет Подмосковья: Воробьев готов на всё, чтобы выслужиться перед Путиным

На рекультивацию прогремевшей на всю страну балашихинской свалки «Кучино» требуется 2-3 года. Такое мнение высказал в разговоре с корреспондентом РИА «Новый День» лидер партии «Альянс зеленых» Александр Закондырин. По его словам, чтобы сделать это за год, как пообещал президенту РФ Владимиру Путину нынешний губернатор Московской области Андрей Воробьев, придется потратить огромные бюджетные средства.

Закондырин обратил внимание, что «по-хорошему» рекультивация включается в себя три этапа: исследование, проект, реализация. «Насколько я знаю, сейчас ее засыпают грунтом и бурят скважины, чтобы вышел свалочный газ. Я проекта рекультивации, который можно всерьез обсуждать, до настоящего момента не видел. Рекультивация – достаточно сложный процесс, он занимает примерно 2-3 года. Один год – это очень короткий срок: надо в режиме full-time днем и ночью делать свою работу и делать ее очень качественно», – сказал он.

Лидер «Альянса Зеленых», выступая на пресс-конференции в Москве, также уточнил, что сумма затрат на рекультивацию одного полигона составляет 4 млрд рублей. «А если это срочно придется делать, придется платить за срочность. Плюс качество исполнения», – отметил он.

Как ранее сообщил РИА «Новый День», губернатор Воробьев накануне пообещал президенту РФ рекультивировать полигон твердых бытовых отходов «Кучино» в Балашихе всего за год.

По словам известного эколога, члена рабочей группы и экспертного совета Минэкологии Московской области, одного из активистов, организовавших борьбу со свалкой «Кучино», Анатолия Баташева, успешных примеров качественной рекультивации полигонов в России практически нет. При этом он подчеркнул, что полигон выделяет газы примерно 25 лет, поэтому после закрытия полигоны – «живут», внутри них идут химические реакции.

Полигон «Кучино» стал известен на всю страну после того, как во время «прямой линии» президента РФ жители Балашихи пожаловались, что вынуждены более 50 лет жить рядом со свалкой. Свалку закрыли, однако это «прорвало мусорную оборону области» и вызвало массовый протест в других районах Подмосковья, где в результате непродуманных действий властей обострилась проблема с несанкционированными свалками– отходы стали выгружать вдоль дорог, в том числе в лесах.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 06.12.17

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