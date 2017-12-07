«Лента» в Подмосковье: Роспотребнадзор нашел нарушения во всех магазинах сети

Сотрудники подмосковного управления Роспотребнадзора в ходе проверок сети «Лента» нашли нарушения во всех 22 магазинах сети, расположенных в регионе. Как сообщила пресс-служба ведомства, помимо не соблюдения санитарных норм, была выявлена некачественная продукция.

В частности, инспекторы в шести случаях констатировали неудовлетворительное состояние инженерных сетей, стен, полов и потолка, а также складирование товара в коридорах. В двух случаях не было необходимого холодильного оборудования, а в еще 10 – не соблюдалась температура хранения продуктов. В числе нарушений – неправильное оформление ценников и 65 фактов нарушения правил торговли.

В ходе проверок отобрано для лабораторного контроля 178 образцов продукции, из них не соответствует требованиям гигиенических нормативов – 35 образцов, в том числе молочка, мясо и рыба. В результате было забраковано 87 партий продуктов объемом 415,933 килограмма.

В отношении должностных лиц возбуждено 32 дела об административном правонарушении, наложены штрафы на сумму 471,25 тысячи рублей. В отношении юридических лиц возбуждено 70 дел об административных правонарушениях, принято решение о привлечении к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 4,517 млн рублей.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 07.12.17

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