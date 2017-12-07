Власти Подмосковья обещают разобраться с мусорной проблемой региона за 2-3 года

Мусорная проблема Подмосковья будет решена в течение ближайших 2-3 лет по мере строительства на территории региона мусороперерабатывающих предприятий и заводов по термическому обезвреживанию отходов. Об этом сообщил сегодня министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.

«Строительство этих заводов позволит уйти от архаичной технологии захоронения на полигонах. <…> Мы предполагаем, что в течение двух-трех лет мы полностью перейдем к новой системе обращения с отходами, и вот этот негатив, который сегодня существует, он полностью исчезнет», – сказал Коган на форуме «Экология Подмосковья», передает «Интерфакс».

Министр отметил, что мусороперерабатывающие комплексы, где будут сортировать и перерабатывать отходы, планируется построить в Волоколамском, Можайском, Сергиево-Посадском, Дмитровском, Клинском и Коломенском районах. Заводы по термическому обезвреживанию мусора появятся в Воскресенском, Наро-Фоминском, Солнечногорском и Ногинском районах.

В этой связи в Подмосковье уже 13 муниципалитетов участвуют в пилотном проекте по внедрению раздельного сбора мусора. В 2018 году планируется начать повсеместное внедрение этой практики.

Вместе с тем Коган сообщил, что в ближайшее время планируется перепроектировать 15 мусорных полигонов, действующих в Московской области, для увеличения их мощности.

«По нашим оценкам полигоны смогут принять от пяти до шести миллионов тонн (отходов в год) после перепроектирования и проведения экологических мероприятий – это сбор свалочного газа и фильтрата», – уточнил министр.

Он также добавил, что действующие лимиты захоронения мусора установлены на уровне 2,7 млн тонн в год. Однако это было сделано 10-15 лет назад и не отражает существующих реалий.

При этом он заявил, что сверх актуализированных лимитов захоронения Подмосковье принимать отходы не сможет. Всего в Подмосковье действуют 15 мусорных полигонов, 24 закрыто. Их рекультивацию планируют провести в течение восьми лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал президенту РФ Владимиру Путину за год рекультивировать закрытый полигон «Кучино». По оценкам экологов, этот проект реален, если вести работы круглосуточно при многомиллиардном финансировании. Однако только для подготовки проектно-сметной документации может потребоваться полгода-год.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 07.12.17

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