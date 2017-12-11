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Понедельник, 11 декабря 2017, 14:32 мск

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В Подмосковье раздали «снежные штрафы»

В Подмосковье раздали «снежные штрафы»

Подмосковный Госадмтехнадзор выписал штрафы в общей сложности на 200 тысяч рублей за нарушение правил уборки снега в регионе. Как сообщила главный государственный административно-технический инспектор Московской области Татьяна Витушева, всего за неделю было проведено 228 проверок.

По словам руководителя службы, в ходе рейдов инспекторов было приведено в порядок свыше 70 территорий и зданий, «уборка которых ответственными лицами до их прихода, не проводилась».

От выпавшего снега и образовавшейся наледи очищено около 40 дворов, более 30 участков пешеходных дорог и тротуаров общей протяженностью свыше 9 километров. Кроме того, чтобы исключить травмы, снег убрали с 10 кровель зданий социального назначения.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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