Глава Минприроды РФ: Виновные ответят за неприятный запах в Москве

Министр природных ресурсов РФ Сергей Донской пообещал наказать ответственных за появление в воздухе Москвы неприятного запаха. Однако, по его словам, до сих установить его источник не удалось – нужно дождаться итогов «расследования».

Как сообщил руководитель Росприроднадзора Артем Сидоров, ведомство продолжает проверять объекты, которые могли быть источником выброса. В частности, в связи с жалобами жителей на дурной запах были проверены объекты, подлежащие федеральному надзору – крупные промышленные предприятия Москвы и области, отобраны пробы в зоне их влияния.

«Это Московский нефтеперерабатывающий завод, Москокс, мусоросжигательный завод, Люберецкие и Гурьяновские очистные сооружения, полигон в Некрасовке. Предельно допустимой концентрации нами там не выявлено», – уточнил Сидоров, передает РБК.

Вместе с тем продолжается проверка предприятий ЖКХ, различных складов и объектов размещения отходов.

«Мы ожидаем результатов и ждем позиции Росгидромета. Были непростая метеорологическая ситуация, большая влажность и малая скорость ветра. Когда мы получим эти расчеты, то сможем сказать, кто виновник этих неприятностей», – пояснил глава Росприроднадзора.

Как сообщал «Новый День», с 8 декабря от жителей Москвы, а также подмосковных Химок, Лобни, Мытищ и Балашихи – поступают жалобы на неприятный запах в воздухе. В столице он ощущался в Центральном, Северо-Восточном, Северном и Восточном округах. Превышение предельно допустимой концентрации сероводорода – в 1,2 – 2,9 раза – было зафиксировано вблизи полигона закрытого твердых бытовых отходов «Кучино».





Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 12.12.17

Биткоин, «Матильда и «Синий кит»: названы главные интересы россиян в 2017 году. / Шок! В Подмосковье ревнивый муж отрубил жене руки. / В Москве рухнул подъемный кран: есть жертвы. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»