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Среда, 13 декабря 2017, 13:17 мск

Москва

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«Москва протухла»: итог года экологии

«Москва протухла»: итог года экологии

Москва подвела «очень своеобразный итог» году экологии – проблема регулярных выбросов в столице не решена. Сегодняшнее заседание Мосгордумы так и не рассмотрело вопрос об источнике загрязнения воздуха и степени опасности для здоровья москвичей. Об этом сообщила депутат Мосгордумы Елена Шувалова.

«Считаю такое положение дел недопустимым и доказывающим или ложь, или полную импотентность структур, которым положено отвечать за жизнь Москвы и москвичей», – отметила Шувалова, выступая на заседании столичного парламента.

Депутат напомнила, что 8 декабря по всему городу наблюдался зловонный запах – «складывалось впечатление, что вся Москва протухла». Однако множество ведомств все еще гадают, «кто регулярно загрязняет воздух целого мегалополиса».

«Якобы не могут установить, – усомнилась депутат. – Складывается парадоксальная со стороны правительства Москвы ситуация – оно не считает нужным объяснить происходящее жителям столицы».

Возмущение депутата также вызывает то, что правительством Москвы закрыт сайт ГПБУ «Мосэкомониторинг», и москвичи «лишились возможности знакомиться с оперативной информацией с городских станций мониторинга качества воздуха».

Москва, Ольга Ветрова

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