Рекультивация полигона «Быково» в Павловском Посаде обойдется в 500 млн рублей

В Подмосковье на рекультивацию полигона твердых бытовых отходов «Быково» потратят более 500 млн рублей. Работы планируется завершить до конца 2018 года. Об этом сообщил глава городского округа Павловский Посад Олег Соковиков.

По его словам, соответствующий проект уже прошел государственную экспертизу, был заключен контракт на проведение работ.

«С привлечением федерального, регионального и муниципального финансирования был заключен контракт на рекультивацию полигона, которая продлится 18 месяцев», – пояснил Соковиков, слова которого цитирует официальный портал правительства Московской области.

Глава Павловского Посада заверил, что через год «разрешится самая серьезная экологическая проблема для городского округа».

Соковиков также заявил о готовности передать опыт другим муниципалитетам и заверил, что держит процесс рекультивации на личном контроле: еженедельно бывает на объекте и следит за выполнением работ.

Москва, Ольга Ветрова

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